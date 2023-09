Hong Kong nomeará todos os candidatos a licenças de criptografia após o escândalo JPEX

A Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong (SFC) continua a examinar minuciosamente o mercado de criptografia para combater plataformas de negociação de ativos virtuais não registradas na região.

Na segunda-feira, 25 de setembro, o órgão de vigilância prometeu revelar todas as plataformas de negociação certificadas para ajudar os usuários a identificar empresas de criptomoeda não registradas em Hong Kong. Além disso, o SFC oferecerá mais informações sobre os VATPs ilegais para garantir alertas oportunos aos investidores.

As últimas ações seguem a investigação JPEX, que viu muitos presos na jurisdição. Os reguladores alegaram que a bolsa de criptomoedas promoveu suas ofertas sem licença.

“O incidente JPEX destaca os riscos de lidar com VATPs não regulamentados e a necessidade de regulamentação adequada para manter a confiança do mercado.”

A polícia de Hong Kong revelou que os mentores do escândalo JPEX continuam foragidos, apesar de 11 indivíduos, incluindo o influenciador de criptomoedas Joseph Lam, terem sido presos em conexão com o caso.

A polícia recebeu cerca de 2.270 reclamações de indivíduos que sofreram com a fraude da bolsa, com perdas de aproximadamente 1,4 bilhão de dólares de Hong Kong (US$ 178 milhões). A maioria dos usuários relata desafios na retirada de ativos digitais da empresa. Além disso, a JPEX aumentou as taxas de retirada para 999 Tether (USDT) em 15 de setembro.

A reviravolta do SFC

A última decisão de listar as plataformas que solicitaram licenças em Hong Kong é uma reviravolta por parte do órgão de fiscalização. Na semana passada, a SFC afirmou que tal medida poderia enganar os investidores, pois criaria uma falsa noção de segurança. Explicou que os intervenientes no mercado podem considerar todas as plataformas nomeadas como licenciadas pela autoridade.

Wong Lok-yan, diretor de licenciamento da SFC, confirmou que a demanda pública motivou a reviravolta. Ele afirmou que a lista avaliará “se as plataformas de negociação de ativos virtuais (VATPs) estão deturpando o status de licenciamento”.

A lista atual contém quatro operadores e JPEX não está entre eles.

