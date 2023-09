O preço do Moonbeam (GLMR) subiu 55% apesar do amplo declínio do mercado – aqui está o porquê

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google News para notícias de última hora >

O parachain Moonbeam baseado em Polkadot dominou as tendências do mercado de criptografia hoje, com seu token nativo, $GLMR, ganhando mais de 55% nas últimas 24 horas.

A GLMR desafiou o clima de baixa do mercado amplo após o último anúncio da principal bolsa coreana, Upbit.

Upbit para listar Moonbeam

A Upbit Korea confirmou planos de listar o GLMR da Moonbeam na segunda-feira, 25 de setembro. A altcoin ganhou uma posição positiva após o anúncio. Moonbeam desfrutará de maior liquidez à medida que entrar no amplo mercado coreano.

Além disso, a notícia confirma a crescente popularidade do Moonbeam no espaço financeiro. Enquanto isso, os usuários da Upbit Korea podem começar a negociar GLMR contra Bitcoin a partir de hoje (25 de setembro) às 18h, horário padrão da Coreia.

A GLMR reagiu ao anúncio com enorme otimismo. Seu volume de 24 horas ganhou impressionantes 2.049%, para US$ 57.823.742, enquanto um aumento de 56,90% colocou seu valor de mercado em US$ 196.183.002.

Enquanto isso, o impressionante aumento de preços ocorreu quando o amplo setor de criptografia experimentou uma baixa. A capitalização de mercado da criptomoeda despencou 1,25% no último dia.

O Bitcoin exibiu tendências de baixa em todos os seus prazos. A criptografia líder perdeu 3,28%, 1,77% e 0,19% nos últimos sete dias, 24 horas e uma hora, respectivamente.

Sobre Moonbeam Network

Moonbeam é um parachain baseado em Polkadot que cria plataformas de contratos inteligentes fáceis de usar. Ele visa velocidade máxima em operações de rede sem comprometer a segurança. As moedas GLMR servem a vários propósitos dentro da rede Moonbeam, incluindo pagamentos de taxas e permitindo que os titulares participem do staking.

Enquanto isso, o último anúncio mostra a dedicação da Upbit em oferecer a seus clientes projetos lucrativos de criptografia. Além disso, corresponde à missão da bolsa de fornecer ativos com potencial promissor.

Além de aumentar a liquidez e o volume de negociações, a listagem na bolsa apresentará o Moonbeam aos fãs de criptografia na Coreia, catalisando mais adoção do projeto. Isso levaria a um crescimento impressionante e a aumentos de preços.

