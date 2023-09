WGA fecha acordo ‘excepcional’ com os estúdios

As ações da mídia estão comemorando esta manhã, depois que os escritores e estúdios de Hollywood anunciaram ter chegado a um acordo preliminar.

Os escritores de Hollywood ainda não estão voltando ao trabalho

A Alliance of Motion Picture and Television Partners (AMPTP) e o Writers Guild of America (WGA) ainda estão trabalhando no contrato final.

Os detalhes do acordo provisório assinado hoje permanecem desconhecidos, mas a WGA disse aos sindicalistas na segunda-feira:

Este acordo é excepcional – com ganhos e proteções significativos para escritores em todos os setores da associação.

Observe que os membros do Writer’s Guild ainda não estão voltando ao trabalho – mas o acordo preliminar de hoje é certamente um grande passo para finalmente pôr fim à greve que vem acontecendo desde o início de maio.

Quanto tempo levará para Hollywood retomar a produção?

Assim que o acordo for finalizado, a AMPTP concentrar-se-á então no acordo com a SAG-AFTRA.

Resumindo, Matt Belloni – o sócio fundador da Puck agora espera que Hollywood retome a produção no final de novembro, na melhor das hipóteses. No “ Squawk Box ” da CNBC, ele também disse hoje:

Pelo que me disseram, os escritores estão obtendo uma métrica de sucesso no streaming, o que foi um grande ponto de discórdia… eles queriam alguns de seus resíduos como um bônus se seus programas fossem bem.

Belloni também revelou que os estúdios concordaram em oferecer proteções significativas aos escritores contra o uso de IA – e tudo isso além dos aumentos salariais, é claro.

