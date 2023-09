Aqui está o maior risco enfrentado por Cardano, Solana, Polygon, XRP, Cosmos

Os investidores estão ficando temerosos à medida que aumentam os riscos para o mercado financeiro. O índice de medo e ganância recuou do máximo acumulado no ano de mais de 80 para a zona de medo de 34. Como resultado, as ações americanas recuaram dos seus níveis mais elevados este ano, com o Nasdaq 100, S&P 500 e O Dow Jones recuou mais de 7% em relação ao máximo acumulado no ano.

As criptomoedas estão enfrentando riscos

Copy link to section

O Bitcoin e outras criptomoedas recuaram acentuadamente desde o seu ponto mais alto este ano. O BTC caiu mais de 17% desde o ponto mais alto deste ano. Da mesma forma, o Cosmos ATOM caiu mais de 50%, enquanto o Bitcoin Cash e o Polygon MATIC caíram mais de 30%.

As criptomoedas caíram devido a vários riscos. Primeiro, as criptomoedas caíram devido aos crescentes riscos regulatórios no mercado. A Securities and Exchange Commission (SEC) resistiu ao lançamento de um ETF Bitcoin. Agora está considerando um ETF de empresas como Blackrock, WisdomTree, Invesco e Fidelity.

A SEC também abriu vários processos, sendo os mais recentes contra Binance e Coinbase. Outros reguladores como ASIC e FCA também anunciaram algum escrutínio regulatório.

Save

As criptomoedas também enfrentam baixa demanda depois de passarem por um grande inverno criptográfico desde 2021. Como resultado, o volume negociado em todas as bolsas de criptomoedas caiu para o nível mais baixo em anos.

O Fed é o maior risco

Copy link to section

O Federal Reserve é o maior risco enfrentado tanto pelas criptomoedas quanto pelas ações. Na semana passada, o banco decidiu deixar as taxas de juro inalteradas entre 5,25% e 5,50%. O gráfico de pontos apontou para outro aumento de 0,25% nas taxas ainda este ano. Se isso acontecer, o Fed aumentará as taxas para entre 5,50% e 5,75%.

https://www.youtube.com/watch?v=28uSmcz8YF4&pp=ygUNZmVkIGJsb29tYmVyZw%3D%3D

Além disso, a Fed comprometeu-se a prosseguir a sua política de aperto quantitativo (QT). Este QT reduziu o balanço em mais de US$ 1 trilhão nos últimos meses.

Esses aumentos nas taxas têm implicações importantes para ações e criptomoedas como Jasmy, Avalanche, Polygon, Solana, Bitcoin Cash e Cosmos ATOM. Por um lado, tornam outros activos seguros, como os fundos do mercado monetário (FMM), mais atraentes para os investidores. Esses rendimentos saltaram para quase 6%, enquanto os títulos do Tesouro de 2 anos rendem mais de 5%.

Taxas de juros mais altas, aliadas ao aumento da inflação, aumentam o custo de vida. Dados recentes mostram que as taxas hipotecárias se aproximam dos 8%, enquanto os incumprimentos têm aumentado. Portanto, muitas pessoas não têm os fundos discricionários que tinham quando as taxas de juros estavam em zero. Aumentos nas taxas também poderiam levar a uma recessão, como escrevi aqui. A história mostra que o Bitcoin e outras altcoins apresentam desempenho inferior em um período de taxas altas.

Save