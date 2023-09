As criptomoedas estão gradualmente mostrando resiliência, apesar de uma perspectiva de mercado mista. A pré-venda do Shiba Memu (SHMU) ultrapassou os $3,183 milhões. Enquanto isso, um sentimento de aversão ao risco está perturbando menos os investidores do Bitcoin. A maior criptomoeda manteve-se acima de $26,000 durante o fim de semana, apesar de uma leve desaceleração. Os pontos fortes são positivos e impulsionam a demanda por ativos de risco. Mas quão atraente é o Shiba Memu, o autoproclamado guru de marketing, pronto para competir com seus colegas de meme? Você pode obter mais detalhes sobre a pré-venda do projeto e como comprar o token aqui.

A participação de longo prazo do Bitcoin se aproxima do máximo histórico

Uma das razões pelas quais o Bitcoin está resistindo à pressão dos vendedores é o aumento do interesse entre os investidores de longo prazo (hodlers). Os dados mais recentes mostram que o número de tokens mantidos por investidores de longo prazo está próximo de uma alta histórica. O hodling é um indicador positivo, pois tem sido usado no passado para prever o estado do mercado de criptomoedas.

Os hodlers mantêm seus Bitcoins durante os momentos de baixa do mercado, com a expectativa de que movimentos fortes estejam a caminho. As posições de longo prazo também ocorrem após os mercados de baixa terem se estendido demais. Investidores convencidos de que o mercado atingiu o fundo não estariam dispostos a vender. Eles antecipam obter lucro quando ocorrer uma recuperação no mercado.

Embora seja cedo demais para projetar um mercado de Bitcoin otimista, a manutenção de posições de longo prazo sugere uma mudança de sentimento. Isso significa que pode ser apenas uma questão de tempo antes que o Bitcoin desfrute de ganhos robustos e impulsione ativos de maior risco.

Shiba Memu: um investimento perfeito para 2024?

Quando se trata de escolher um investimento, a decisão cabe ao investidor. No entanto, no caso de investimentos em ativos de meme, o potencial para ganhos exorbitantes muitas vezes é colocado em primeiro lugar em relação a outras considerações.

Shiba Memu tem sido promovido como o projeto meme do futuro. Utilizando inteligência artificial para se autopromover, o projeto tem como objetivo se tornar sustentável ao capturar as tendências de memes. Shiba Memu pode criar sua própria estratégia de relações públicas, iniciar intervenções de marketing e competir com seus rivais caninos.

Como uma criptomoeda meme, Shiba Memu também busca aproveitar a mania e frenesi existentes para se tornar popular. Ele monitora as plataformas de mídia social em busca das melhores ideias criativas em publicidade e as aprimora. Essa capacidade permite que Shiba Memu gere seu próprio hype e não dependa de influenciadores para ganhar tração.

A aplicação de IA do Shiba Memu o torna um investimento potencial para 2024, quando o token for listado. Shiba Memu poderia replicar os ganhos de seus antecessores memes e obter retornos consideráveis. A perspectiva também é alta à medida que o aplicativo de IA encontra mais casos de uso e o Shiba Memu se torna poderoso.

Shiba Memu é uma boa oportunidade de investimento?

Existem várias razões pelas quais um investimento em um ativo especulativo como o Shiba Memu faz sentido. Primeiramente, ele oferece uma alternativa sólida aos outros ativos de criptomoeda baseados em memes. A inteligência artificial está crescendo rapidamente e ganhando reconhecimento em diversos setores, incluindo o das criptomoedas. O uso de inteligência artificial pode permitir que o Shiba Memu se torne um projeto de criptomoeda sensacional, com fortes ganhos no futuro.

Os investidores também podem ficar animados com o fato de que o Shiba Memu estreia quando o restante do setor está em dificuldades. Com a melhoria na manutenção de longo prazo do Bitcoin, as fortunas podem mudar para melhor. Quando o Shiba Memu estrear nas exchanges em 2024, um sentimento melhorado pode beneficiar o token.

A dinâmica social de Shiba Memu é outra utilidade. O projeto apresenta um painel de IA para atualizações e conexões em tempo real. Os recursos sociais não apenas dão poder aos investidores, mas também tornam o Shiba Memu popular. Isso aumenta a utilidade e o potencial de explosão de valor do token.

Você deve comprar Shiba Memu na pré-venda?

Shiba Memu é oferecido com desconto na pré-venda. O preço do token aumenta todos os dias às 18h GMT. Isso significa que comprar agora é melhor. SHMU traz um alto retorno para os primeiros investidores que receberão tokens de alto valor após o término da pré-venda. Comprar na pré-venda também capitaliza os ganhos potenciais de preço inicial quando o token for lançado nas exchanges.

