Bitcoin enfrenta incerteza antes do vencimento de opções de US$ 3 bilhões

Todos os olhos estão voltados para o próximo vencimento das opções mensais definido para 29 de setembro, apresentando impressionantes US$ 3 bilhões em opções de Bitcoin (BTC).

A questão principal é se o preço do Bitcoin se manterá em US$ 26 mil antes do vencimento das opções.

Sentimento do mercado Bitcoin antes do vencimento

Os volumes de negociação do Bitcoin caíram recentemente para níveis não vistos em mais de cinco anos, pintando uma imagem clara do estado do mercado. Apesar do reconhecimento do Bitcoin ter ganhado força na China, a atividade comercial nas bolsas à vista diminuiu significativamente. Este declínio na actividade comercial é atribuído principalmente aos receios crescentes em torno das perspectivas macroeconómicas. Os investidores, ao que parece, estão a tornar-se cada vez mais avessos ao risco.

Além disso, instituições financeiras tradicionais como o JPMorgan Chase & Co (NYSE: JPM) estão adotando uma postura cautelosa, com o banco supostamente proibindo transferências relacionadas a ativos criptográficos dentro de sua divisão de varejo. Esta medida visa proteger contra potenciais atividades fraudulentas ou fraudulentas, mas também reflete o desconforto entre os jogadores tradicionais em relação às criptomoedas.

O Índice de Força do Dólar (DXY), atingindo seu nível mais alto em dez meses, acrescenta outra camada de preocupação. Historicamente, este índice tem mostrado uma correlação inversa com o risco dos activos, aumentando frequentemente quando os investidores procuram segurança em posições de caixa.

Expectativas de alta e desequilíbrios

O vencimento das opções de US$ 3 bilhões em 29 de setembro atraiu atenção significativa da comunidade criptográfica. No entanto, há uma reviravolta na história. Embora os contratos em aberto para essas opções sejam atualmente de US$ 3 bilhões, as expectativas otimistas de que o preço do Bitcoin suba para US$ 27.000 ou mais podem não se materializar.

O desequilíbrio entre as opções de compra (compra) e de venda (venda) é evidente, com 1,9 mil milhões de dólares em contratos em aberto de chamadas, em comparação com 1,1 mil milhões de dólares em opções de venda. No entanto, é importante observar que se o Bitcoin permanecer perto de US$ 26.300 no vencimento, apenas US$ 120 milhões em opções de compra serão exercíveis. Isto significa que o direito de comprar Bitcoin em níveis mais elevados torna-se inútil se o preço permanecer abaixo desses níveis no vencimento.

Cenários potenciais de movimento de preços BTC

Considerando as atuais condições de mercado e posições de opções, existem quatro cenários prováveis:

Faixa de US$ 25.000 a US$ 26.000: Com 1.400 opções de compra contra 19.300 opções de venda, o resultado líquido favorece os instrumentos de venda em US$ 430 milhões.

Com 1.400 opções de compra contra 19.300 opções de venda, o resultado líquido favorece os instrumentos de venda em US$ 430 milhões. Faixa de US$ 26.000 a US$ 27.000: Nessa faixa, 6.200 opções de compra se enfrentam contra 12.600 opções de venda, favorecendo os instrumentos de venda em US$ 170 milhões.

Nessa faixa, 6.200 opções de compra se enfrentam contra 12.600 opções de venda, favorecendo os instrumentos de venda em US$ 170 milhões. Faixa de US$ 27.000 a US$ 27.500: aqui, 9.900 opções de compra competem com 10.100 opções de venda, resultando em um resultado equilibrado entre opções de compra e venda.

aqui, 9.900 opções de compra competem com 10.100 opções de venda, resultando em um resultado equilibrado entre opções de compra e venda. Faixa de US$ 27.500 a US$ 28.000: Com 12.000 opções de compra e 8.900 opções de venda, o resultado líquido favorece os instrumentos de compra em US$ 85 milhões.

Para que os touros do Bitcoin nivelem o campo de jogo, eles precisam de um aumento de preço de 3,2% em relação aos US$ 26.200, enquanto os ursos exigem apenas uma modesta correção de 1% abaixo de US$ 26.000 para ganhar uma vantagem de US$ 430 milhões em 29 de setembro.

Dados os recentes movimentos de preços do Bitcoin e o sentimento predominante do mercado, a probabilidade de o Bitcoin quebrar abaixo de US$ 26.000 até a data de vencimento das opções permanece alta.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.