Worldcoin (WLD) explode, sobe 80%: uma olhada nos fatores determinantes

O token nativo da Worldcoin, Worldcoin (WLD), tem causado ondas significativas no mercado de criptomoedas, demonstrando um impressionante aumento de 80% no valor nas últimas duas semanas. Em 13 de setembro, o token WLD estava sendo negociado a cerca de US$ 1, em comparação com seu preço de US$ 1,84 no momento em que este artigo foi escrito (28 de setembro).

Este desempenho notável despertou o interesse tanto de entusiastas experientes de criptomoedas quanto de especialistas do setor, tendo como pano de fundo uma reação regulatória mundial que culminou com uma proibição no Quênia. Mas que fatores estão impulsionando esse aumento e o que isso significa para o projeto Worldcoin?

Análise de preços Worldcoin (WLD)

Copy link to section

Quando a Worldcoin fez sua estreia no mercado de criptomoedas em julho de 2023, rapidamente ganhou atenção e foi listada em várias bolsas. Em seu primeiro dia de negociação, o preço do token subiu para uma alta impressionante de US$ 5.290, antes de se fixar em US$ 2.161. Embora este nível de volatilidade seja comum no mundo criptográfico, especialmente para projetos novos e altamente esperados, o token caiu ainda mais abaixo de US$ 1 após a reação de vários órgãos reguladores em todo o mundo.

Nos meses seguintes, o WLD manteve uma trajetória relativamente estável, flutuando entre US$ 2,525 e US$ 0,972. No entanto, em seu desempenho recente, o token encontrou um ponto de resistência de médio prazo definido em US$ 1.724. Atualmente, oscila em torno de US$ 1.726, chamando atenção significativa, pois visa romper essa resistência, potencialmente abrindo caminho para avaliações ainda mais altas.

A crescente popularidade da Worldcoin na América do Sul

Copy link to section

A Worldcoin se diferencia de outras criptomoedas com seu mecanismo inovador de “prova de personalidade”, aproveitando a tecnologia de digitalização biométrica da íris para verificação de identidade.

Esta abordagem única permitiu ao projeto alcançar marcos notáveis, especialmente no Chile, onde obteve a participação de mais de 1% da população do país, ou 200.000 chilenos, no recebimento da doação da Worldcoin na forma de tokens WLD.

More than 200K people have verified their World ID in Chile. That’s over 1% of the population.



To help meet demand, project contributors at @tfh_technology have recently started operations in Vina del Mar & Concepcion, in addition to Santiago. pic.twitter.com/MN0ztyqmcF — Worldcoin (@worldcoin) September 26, 2023

A crescente popularidade do token se estende além das fronteiras do Chile, alcançando outros países latino-americanos que abraçaram calorosamente o projeto. Notavelmente, em agosto, a Worldcoin divulgou que havia registrado mais de 9.500 argentinos em um único dia, o que equivale a uma verificação a cada nove segundos. Esta conquista é particularmente notável dado que havia apenas quatro estações de verificação na Argentina na época.

No entanto, a popularidade da Worldcoin não ocorreu sem alguns contratempos. Enfrentou alguns problemas regulamentares algumas semanas depois de ter sido lançado em Julho deste ano, sendo o principal deles no Quénia, onde ainda está sob investigação depois de quase meio milhão de pessoas terem escaneado a sua íris para se registarem no projecto. Além da suspensão no Quênia, a Worldcoin também enfrentou problemas de regulamentação na França, Argentina e Reino Unido.

Aumento da atividade de negociação da Binance

Copy link to section

O aumento no valor do WLD pode ser em grande parte atribuído ao aumento da atividade comercial na Binance, uma das principais bolsas de criptomoedas do mundo.

Os analistas têm monitorado de perto esta atividade comercial, com Riyad Carey, um renomado pesquisador de criptografia, destacando o recente influxo de aproximadamente US$ 1 milhão na Worldcoin (WLD) na Binance em uma janela de apenas seis horas em 25 de setembro. a farra resultou em um aumento notável de 5% para o token Worldcoin.

$WLD rallying more than 5% on about $1mn worth of net buying on Binance in the past 6 hours pic.twitter.com/VjEv4S49Kc — Riyad Carey (@riyad_carey) September 25, 2023

As observações de Carey sugerem que uma fase de acumulação de WLD pode estar no horizonte.

Embora a Binance tenha testemunhado esse aumento, outras grandes bolsas, incluindo Uniswap, Bithumb, Bybit, Kucoin e OKX, não experimentaram um aumento semelhante no volume acumulado durante o mesmo período. Notavelmente, a Binance registrou a queda mais significativa no volume acumulado do WLD na semana anterior.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.