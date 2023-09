As criptomoedas foram os ativos mais resilientes em setembro, à medida que uma sensação de medo se espalhava no mercado financeiro. Nos EUA, índices importantes como o Dow Jones, o Nasdaq 100 e o Russell 2000 caíram para os seus níveis mais baixos em meses. Da mesma forma, o índice de medo e ganância caiu para o nível mais baixo em meses.

Riscos de mercado aumentaram em setembro

O Bitcoin, depois de cair para um mínimo de vários meses de US$ 24.800 em setembro, se recuperou para mais de US$ 27.000. Outras moedas populares como Tron, Chainlink e Loom Network saltaram para o nível mais alto em meses.

Curiosamente, esta recuperação aconteceu no mesmo mês em que o Federal Reserve se comprometeu a continuar a aumentar as taxas de juro. Se isso acontecer, levará as taxas para um máximo de 5,75%, o nível mais elevado em mais de duas décadas. Com as taxas hipotecárias próximas de 8%, existem riscos sobre o estado da economia.

Existem outros riscos potenciais no mercado. Primeiro, os EUA estão a caminho de uma paralisação governamental que pode durar algumas semanas. Analistas do Goldman Sachs acreditam que a paralisação reduzirá 0,2% da economia por cada semana que durar.

Em segundo lugar, os trabalhadores da indústria automobilística ainda estão em uma greve importante que pode durar alguns meses. Analistas acreditam que essa greve também causará uma desaceleração substancial na economia. A indústria automobilística e sua cadeia de valor representam cerca de 4% da economia.

Além disso, existem riscos de inflação nos EUA, à medida que os preços do petróleo bruto dispararam. Os dados mais recentes mostraram que o índice global de preços no consumidor (IPC) subiu de 3,2% em Julho para 3,7% em Agosto. Esta tendência provavelmente continuará a subir à medida que os preços da gasolina se aproximarem do nível-chave de US$ 4.

Portanto, foi bastante surpreendente que o Bitcoin e outras criptomoedas tenham prosperado à medida que o mercado enfrentava esses riscos. Em contraste, a liquidação de títulos continuou, empurrando ETFs importantes como TLT, BND e VGLT para o nível mais baixo em anos.

A venda de tokens Shiba Memu continua

Ao mesmo tempo, também é surpreendente que Shiba Memu tenha continuado sua venda simbólica este mês. Os dados em seu site mostram que os desenvolvedores arrecadaram mais de US$ 3,3 milhões de investidores à medida que a venda de tokens se aproximava do fim.

A captação de recursos ocorreu enquanto os investidores continuavam entusiasmados com o token e com as crescentes tendências de moedas meme e inteligência artificial. Uma das maiores notícias de IA durante o mês foi a decisão da Amazon de investir na Anthropic.

Para começar, Shiba Memu é uma moeda meme que combina seus recursos de IA. Tem como objetivo aproveitar dois temas crescentes no mercado. Por exemplo, vimos o lançamento bem-sucedido de tokens importantes como Bonk e Pepe. Os desenvolvedores irão incorporar vários recursos como Processamento de Linguagem Neural (PNL) e regressão linear para aumentar sua utilidade. Eles também esperam que se torne uma máquina de automarketing. Você pode comprar o token Shiba Memu aqui.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.