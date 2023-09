O desbloqueio do token Sui Blockchain se aproxima enquanto o Navi Protocol TVL dispara

Sui Blockchain, a alternativa Ethereum lançada com muito alarde há alguns meses, está lutando para ganhar força e diluindo continuamente seus detentores de tokens. A próxima diluição da rede acontecerá na sexta-feira, quando ela desbloqueará outra grande parcela de 1 milhão de tokens SUI no valor de mais de US$ 465 mil.

De acordo com o TokenUnlocks, Sui desbloqueou mais de 38,6 milhões de tokens nos últimos 12 meses, o equivalente a 4,8% do fornecimento total. Pior ainda, apenas 8% de todos os tokens SUI foram desbloqueados desde que a rede foi lançada em 2022.

Existem agora mais de 3,83 bilhões de tokens SUI ainda bloqueados. De acordo com o cronograma de aquisição de direitos, esses desbloqueios acontecerão até 2030. Isso significa que os detentores de tokens Sui existentes podem esperar uma diluição substancial nos próximos anos.

Os desbloqueios de tokens são altamente dilutivos, pois adicionam mais tokens à circulação. Muitas vezes são comparados a quando as empresas vendem mais ações na tentativa de levantar dinheiro. A maioria dos tokens atenua o impacto dos desbloqueios regulares incorporando o mecanismo de gravação. A gravação é um processo em que os tokens são armazenados em um cofre inacessível.

Enquanto isso, Sui também não ganhou grande força entre os desenvolvedores, mesmo depois que sua controladora arrecadou mais de US$ 300 milhões em 2022. Ela também assinou um importante acordo de marketing com aRed Bull Oracle Racing. Dados do DeFi Llama mostram que existem agora apenas 18 projetos DeFi no ecossistema. Combinados, esses aplicativos DeFi têm um valor total bloqueado (TVL) de mais de US$ 49 milhões.

Os maiores DeFi dApps no ecossistema de Sui são NAVI Protocol, Cetus, OmniBTC, KriyaDEX e Scallop Lend. Nas últimas semanas, o TVL desses dApps saltou dois dígitos, o que é uma coisa boa. O TVL do protocolo NAVI aumentou mais de 267% nos últimos 30 dias.

O desafio para Sui é como ganhar força entre os desenvolvedores em um setor altamente competitivo. Ela está competindo com outras redes da camada 1, como Hedera Hashgraph, Ethereum e Tron. Também está lutando com outras redes da camada 2, como Arbitrum, Optimism, Base e Polygon. Todos esses fatores explicam por que o preço do token SUI caiu mais de 60% desde seu pico.

