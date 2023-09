O preço do EFP dispara à medida que a VeChain se aventura na indústria de logística de bilhões de dólares

O projeto Blockchain VeChain obteve uma patente notável, unindo a tecnologia blockchain e a Internet das Coisas para melhorar a integridade dos dados no setor de logística. A mudança coloca a VeChain no caminho de entrar no mercado logístico de bilhões de dólares.

Resolvendo problemas de refrigeração no setor de logística

A inovação da VeChain fundirá dispositivos blockchain e IoT para superar os desafios do transporte refrigerado. As configurações tradicionais são vulneráveis à manipulação de dados, pois a maioria dos sensores de temperatura não possui identificação exclusiva. Enquanto isso, a tecnologia de ponta da VeChain introduz uma chave privada única para máquinas IoT durante a fabricação.

Isso forma uma geração robusta de dados com dados acumulados, assinaturas de chaves privadas e um ID para dispositivos IoT. A incorporação dessas tecnologias produz uma configuração precisa e transparente para registrar dados logísticos e enfrentar vários desafios no setor de transporte refrigerado.

A inovação da VeChain será crucial no transporte refrigerado, já que o rastreamento preciso da temperatura continua sendo fundamental para preservar produtos perecíveis.

Os modelos tradicionais sofrem com imprecisões na detecção de temperatura, muitas vezes mostrando as condições erradas que a carga suportou. No entanto, o VeChain garantirá o registro preciso e contínuo dos dados para evitar imprecisões. Esse é um passo notável no sentido de seguir os padrões de transporte e garantir a segurança da carga.

Além disso, a VeChain confia que a sua baixa pegada de carbono corresponde aos objetivos gerais de sustentabilidade do mercado. O projeto utiliza consenso de prova de autoridade para apoiar a iniciativa verde.

O empreendimento da VeChain no setor de logística apresenta o EFP como um projeto lucrativo com enorme potencial futuro.

SABER preço

VeChain tem VET como token nativo. A altcoin permaneceu verde durante esta publicação, com desenvolvimentos recentes acolhendo uma trajetória ascendente. O VET ganhou 2,80% nas últimas 24 horas, sendo negociado a US$ 0,01701 até o momento.

VET’s 24hr chart on Coinmarketcap

A postura ascendente do VET correspondeu às ações no amplo mercado de criptomoedas. Bitcoin e Ethereum ganharam 2,64% e 4,01% nas últimas 24 horas, respectivamente.

