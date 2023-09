Preço do Pepe sobe 31%, baleias acumulam trilhões de $ PEPE

A criptomoeda PEPE testemunhou um aumento notável de mais de 10% nas últimas 24 horas, deixando investidores e analistas se perguntando sobre as forças motrizes por trás dessa rápida ascensão.

PEPE price chart

Com um aumento de 31% na semana passada, o PEPE chamou a atenção de traders e entusiastas de criptomoedas. Vamos dissecar os desenvolvimentos recentes que podem estar contribuindo para esta impressionante recuperação dos preços.

Acumulação de baleias de PEPE na Binance

O recente aumento do PEPE pode ser atribuído aos movimentos estratégicos de participantes importantes, como as baleias e os primeiros compradores, que estão acumulando ativamente tokens PEPE. Estas transações demonstram uma forte crença no potencial do projeto.

O endereço 0x710 adquiriu estrategicamente impressionantes 1,029 trilhões de tokens PEPE de $ da Binance. Esta compra significativa, totalizando US$ 835.000, ocorreu em 29 de setembro às 5h19 (UTC). A baleia então transferiu prontamente os tokens acumulados para um novo endereço, 0xf53, despertando a curiosidade entre os observadores.

Anteriormente, outro primeiro comprador e baleia, 0x0be, em 28 de setembro às 19h20 (UTC) trocou 390 ETH por 875,6 bilhões de $PEPE, totalizando US$ 645.000. Atualmente com 1,92 trilhão de dólares PEPE, a 0x0be tem se engajado ativamente no mercado, completando dois ciclos de negociação. O primeiro ciclo produziu ganhos substanciais, enquanto o segundo ciclo parece ser marcado por perdas não realizadas.

Outro endereço 0x0a8 que entrou em cena em 28 de setembro às 21h39 (UTC) trocou 465.839 USDC por 629,2 bilhões de $PEPE a uma taxa favorável. O endereço agora contém 729,2 bilhões de tokens PEPE em dois endereços. Notavelmente, este endereço teve envolvimento anterior na negociação de $PEPE, o que resultou em certos ganhos e perdas.

Em meio a esses enormes movimentos das moedas PEPE, é importante observar que o preço do PEPE é altamente volátil e as condições de mercado podem mudar rapidamente. Os comerciantes e investidores devem ter cautela e realizar pesquisas completas antes de participarem no mercado de criptomoedas.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.