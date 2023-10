A alta dos preços de Chiliz continua, mas os ganhos podem ser limitados

O preço do Chiliz (CHZ) teve um forte retorno de alta à medida que os investidores reagem às recentes notícias do Tottenham Hotspur. O token CHZ atingiu uma máxima de US$ 0,064 no sábado, o nível mais alto desde 23 de agosto. Aumentou mais de 16% em relação ao nível mais baixo de setembro.

Últimas notícias da Chiliz

Chiliz é uma rede líder de camada 1 que se concentra em esportes e entretenimento. A rede da empresa permite que times e demais players do setor aumentem seu engajamento por meio do lançamento de fan tokens. Sua rede de camada 1 não é apenas mais rápida, mas também econômica para os usuários finais.

Chiliz também possui o Socios, uma plataforma onde as pessoas compram e vendem fan tokens para alguns dos maiores times do mundo, como Manchester United, Arsenal, Juventus e AC Milan. A Chiliz também possui a ChilizX, que pretende se tornar a maior exchange de fan tokens do mundo.

O preço do Chiliz está disparando depois que os desenvolvedores anunciaram uma nova parceria plurianual com o Tottenham Hotspur, um dos times mais importantes da Premier League inglesa (EPL).

Como parte da parceria, a equipe lançará seu token utilizando a tecnologia Chiliz. Os titulares receberão diversos benefícios, incluindo recompensas, associação ao clube e outras experiências. Em nota, o Diretor Comercial de Vendas disse:

“Nosso Fan Token aproveitará os muitos benefícios de nosso esquema de associação existente. Ofereceremos Fan Tokens gratuitos a todos os nossos membros e detentores de ingressos para a temporada no lançamento e estamos trabalhando com Socios.com para oferecer uma série de recompensas que atraiam fãs nacionais e internacionais.

A adição do Tottenham Hotspur é um grande negócio devido ao seu destaque no mundo do futebol. No entanto, o seu impacto no Chiliz será um pouco limitado, uma vez que a rede já conta com outras grandes equipas como Barcelona, Manchester City, Alpine e Paris Saint-Germain.

Previsão de preço Chiliz

Gráfico CHZ por TradingView

O gráfico de 4 horas mostra que o preço da criptografia CHZ tem estado em alta nos últimos dias. Ao longo do caminho, o token saltou acima do principal ponto de resistência em US$ 0,060, o ponto mais alto em 16 e 22 de setembro.

Chiliz movimentou-se acima das médias móveis de 25 e 50 períodos, enquanto o Índice de Força Relativa (RSI) subiu acima do nível de sobrecompra. O mesmo acontece com o Commodity Channel Index (CCI) e o Oscilador Estocástico.

Portanto, suspeito que o preço do Chiliz provavelmente recuará para o suporte principal de US$ 0,060, à medida que os investidores começarem a realizar lucros.

