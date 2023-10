Cosmos ATOM forma C&H enquanto os eventos Cosmoverse começam

O preço do Cosmos (ATOM) continuou sua tendência de alta enquanto os comerciantes aguardavam o próximo evento Cosmoverse. O token saltou para uma máxima de US$ 7.663 na segunda-feira, o nível mais alto desde 19 de setembro. Ele saltou mais de 18% desde seu nível mais baixo em setembro, dando-lhe um valor de mercado de mais de US$ 2,7 bilhões.

Evento Cosmoverse em andamento

Cosmos é uma das maiores criptomoedas do mundo, alimentando algumas das maiores plataformas do setor. Algumas das principais redes do ecossistema são Cronos, Kava, ThorChain, Osmosis e Kujira.

A maior notícia do Cosmos da semana será o evento Cosmoverse que acontecerá em Istambul, Turquia. Este é um evento importante que traz algumas das maiores plataformas do setor como AADAO, Osmosis, Stride Labs e Terraforms Labs entre outras.

Uma das maiores notícias potenciais a serem observadas virá do dYdX, um dos maiores players nas indústrias de finanças descentralizadas (DeFi). dYdX movimenta bilhões de dólares em criptomoedas todos os dias.

Em 2022, a empresa anunciou que estava migrando para uma rede própria no ecossistema Cosmos. Portanto, existe a probabilidade de a empresa fazer um anúncio durante este evento.

O preço do Cosmos ATOM também subiu depois que o Protocolo de Comunicação Inter-Blockchain (IBC) chegou à Cadeia BNB, a rede iniciada pela Binance.

Enquanto isso, o Cosmos também está subindo à medida que outras criptomoedas continuam a se recuperar. O Bitcoin saltou para mais de US$ 28.000, o nível mais alto em mais de um mês. Subiu mais de US$ 3.000 em relação ao nível mais baixo de setembro, depois que os EUA evitaram uma paralisação do governo.

Além disso, os contratos em aberto da Cosmos saltaram mais de 11,95% nas últimas 24 horas, para mais de US$ 86 milhões, o ponto mais alto desde 15 de agosto.

Previsão de preço Cosmos ATOM

Gráfico ATOM por TradingView

O gráfico de 4 horas mostra que o preço da criptografia Cosmos tem estado em alta nas últimas semanas. Ele subiu acima das médias móveis exponenciais (EMA) de 25 e 50 períodos, enquanto o Índice de Força Relativa (RSI) está se aproximando do nível de sobrecompra.

O preço do ATOM formou o que parece ser um padrão de xícara e alça, que geralmente é um sinal de alta. Na análise da ação do preço, este é um dos sinais mais otimistas do mercado. Portanto, há uma probabilidade de que o token continue subindo à medida que os compradores visam o nível psicológico de US$ 8, ~7,25% do nível atual.

