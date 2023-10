Uma possível paralisação iminente do governo dos EUA poderia ser um obstáculo para o mercado em geral, à medida que as criptomoedas e as ações entram em outubro. Isso pode ter um impacto ainda maior nas criptomoedas de meme, à medida que uma nova era começa com a chegada do Memeinator (MMTR).

Paralisação do governo dos EUA e suas implicações nas criptomoedas

As chances de uma paralisação do governo dos EUA aumentaram significativamente na sexta-feira, quando os legisladores republicanos se uniram aos democratas para rejeitar uma proposta do Partido Republicano por 232-198 votos. Sendo este provavelmente um último esforço, os especialistas do mercado sugerem que não há caminho para um acordo antes do prazo final de sábado à noite.



Qual seria a implicação de uma tal paralisação para as criptomoedas? Greg Cipolaro, chefe global de pesquisa na NYDIG, afirmou em um nota na sexta-feira que, caso a paralisação do governo ocorra, as implicações para as criptomoedas podem ser sentidas em duas áreas: aplicação da lei e regulamentação financeira. No primeiro caso, o impacto poderia ser sentido nos casos relacionados a criptomoedas no Departamento de Justiça (DOJ), enquanto no segundo caso, afetaria as atividades da Comissão de Valores Mobiliários (SEC).

Já a SEC parece ter antecipado a paralisação ao adiar várias propostas de ETF de Bitcoin bem antes das datas previstas para a decisão. A reação do mercado levou o preço do Bitcoin a recuar abaixo de $27 mil, e altcoins, incluindo criptomoedas de meme, perderam parte dos ganhos registrados na última semana.

Incertezas à parte, os investidores parecem estar endossando o potencial do novo token Memeinator (MMTR) após o lançamento da pré-venda do projeto esta semana.

O que é o Memeinator?

O mercado de criptomemes teve um aumento notável este ano, crescendo para mais de US$ 20 bilhões em tamanho, à medida que o hype e o impulso impulsionaram os tokens populares com tema de memes. O crescimento na comunidade de alguns tokens meme também foi impressionante.

No entanto, existem inúmeras moedas meme que não oferecem nenhum valor além de serem paródias das principais moedas, um cenário que deixa a memeesfera repleta de tokens superestimados e sem valor.

Memeinator é um projeto destinado a devolver diversão com um novo valor à comunidade global de criptomoedas de meme. Isso se traduz na aniquilação dos memes fracos à medida que o nativo MMTR conquista uma participação de mercado de $1 bilhão.

O MMTR, um token de utilidade que abrange um mecanismo deflacionário, oferece aos detentores de valor acesso a recursos como staking, NFTs e o jogo Memeinator – um novo jogo impulsionado por inteligência artificial (IA) chamado “Meme Warfare”, no qual os detentores de MMTR caçarão e destruirão as criptomoedas de meme que tentam se destacar.

Também há um prêmio para um detentor de MMTR na forma de uma viagem com a Virgin Galactic ao espaço.

Tokenomics do Memeinator e onde comprar

A tokenomics MMTR conforme descrita no whitepaper do projeto indica um fornecimento total de 1 bilhão de tokens MMTR. A equipe alocou 65% deste total para a pré-venda, que está prestes a atingir a quarta fase à medida que o projeto avança em um roteiro que inclui o lançamento em importantes exchanges de criptomoedas e a revelação do jogo Memeinator.

Com uma arrecadação recorde de mais de $700 mil em apenas três dias, o Memeinator está mostrando ao mundo das criptomoedas de meme que está levando a sério seus objetivos. Isso é um sinal de que a exterminação das criptomoedas de meme fracas está em andamento e que a iminente paralisação do governo dos EUA não salvará nenhuma delas do dia do julgamento.

Para os entusiastas dos memes criptográficos que desejam fazer parte da nova era, a chance de comprar MMTR a preços de pré-venda está aberta hoje. O preço atual é de US$ 0,0112, que aumentará para US$ 0,0118 na próxima etapa e continuará subindo durante a fase de pré-venda.

No momento, o Memeinator suporta compras com ETH e USDT na rede principal Ethereum, bem como BNB e BUSD na Binance Smart Chain.

Se você quiser saber mais sobre o Memeinator ou comprar o MMTR, visite o site deles.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.