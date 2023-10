Crypto e Web3 Venture Funding diminuem em meio a mercados em baixa prolongados

A plataforma analítica WuBlockchain divulgou seu relatório de capital de risco de criptomoeda de setembro na segunda-feira. As estatísticas indicaram que o financiamento de capital de risco para empresas criptográficas e Web3 continuou a diminuir à medida que o espaço de ativos digitais experimentava uma crescente pessimismo.

Dificuldades de financiamento da Crypto e da Web3

O relatório mostra que o espaço de capital de risco criptográfico viu os projetos de investimento revelados publicamente aumentarem 3% de agosto de 2023 para 77 em setembro. No entanto, isto representou uma queda de 44% em relação a Setembro de 2022 – quando 138 projectos angariaram fundos.

Além disso, o cripto VC arrecadou US$ 510 milhões em setembro, representando um declínio de 24% em relação aos US$ 670 milhões de agosto e uma queda de 72% em comparação com US$ 1,84 bilhão em setembro de 2022.

Entretanto, os projetos de infraestruturas e DeFi dominaram, representando cerca de 30% e 22% do financiamento de setembro, respetivamente. Os projetos CeFi seguiram com 4%, enquanto GameFi e NFT representaram 10%.

Source – WuBlockchain

O TechCrunch revelou o declínio do financiamento da Web3 enquanto o mercado de criptomoedas enfrentava um inverno intensificado. Os investimentos em novos projetos Web3 despencaram no terceiro trimestre em comparação com o segundo trimestre – um sétimo trimestre consecutivo de quedas desde o pico de financiamento de risco do quarto trimestre de 2021.

As startups arrecadaram aproximadamente US$ 1,3 bilhão durante o terceiro trimestre, uma queda em relação aos US$ 2 bilhões no primeiro e segundo trimestre. Além disso, a criptografia arrecadou US$ 4,5 bilhões no terceiro trimestre de 2022, significativamente superior ao terceiro trimestre de 2023.

Enquanto isso, os dados do DeFiLlama mostram que o financiamento em criptomoedas aumentou para US$ 353 milhões em setembro, um aumento de 25% em relação a agosto. No entanto, os investimentos caíram 78% nos últimos doze meses (setembro de 2022), quando o sector atraiu 1,59 mil milhões de dólares em investimentos.

Source – DeFiLlama

Embora o financiamento de risco para startups de criptografia e Web3 permaneça baixo, DeFiLlama confirma que alguns consideram os mercados em baixa como oportunidades de construção. Jogadores experientes confiam que as coisas sempre mudarão para melhor.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.