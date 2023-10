Qual foi o desempenho do setor manufatureiro da Índia em setembro de 2023 em meio à desaceleração da atividade fabril global?

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google News para notícias de última hora >

O Índice de Gerentes de Compras (PMI) do S&P Global India Manufacturing marcou uma expansão saudável de 57,5 em setembro de 2023, mesmo com a métrica recuando de uma alta de 3 meses de 58,6 no relatório de agosto.

O relatório de setembro registrou o menor nível em 5 meses em meio a uma desaceleração nas novas encomendas.

Mesmo assim, isto marca o 27º mês consecutivo em que o indicador da indústria transformadora permanece em território expansionista, ou seja, acima de 50, e está bem acima da média de longo prazo de 53,9.

A contração mais recente foi registada em junho de 2021, no meio da resposta global à pandemia, em 48,1.

No entanto, a leitura atual ficou abaixo das expectativas, de acordo com os analistas do Investing.com, que projetaram um número próximo de 58,1 para a atividade fabril do país.

Source: S&P Global

Liberação de dados

Pollyanna De Lima, diretora associada de economia da S&P Global Market Intelligence, observou :

A indústria transformadora da Índia apresentou sinais ligeiros de abrandamento em Setembro, principalmente devido a um aumento mais fraco nas novas encomendas, o que moderou o crescimento da produção. No entanto, tanto a procura como a produção registaram aumentos significativos…

As novas encomendas, que constituem grande parte do índice, moderaram-se, mas continuaram a permanecer bem acima dos níveis históricos devido a,

…tendências de procura favoráveis, dinâmica de mercado positiva e publicidade frutuosa.

Grande parte do impulso mais amplo na procura veio das empresas de exportação na Ásia e na Europa, mesmo quando este segmento diminuiu do seu máximo de 9 meses.

Source: S&P Global PMI

De forma encorajadora, a taxa de inflação da produção de bens atingiu perto do mínimo de três anos, seguindo o Índice de Produção por Grosso de Agosto de 2023, que se situou em (-)0,52% em termos homólogos.

No entanto, os inquiridos observaram que certos factores de produção cruciais, como o cobre, os componentes electrónicos, os produtos alimentares, o ferro e o aço, continuaram a enfrentar um aumento de preço.

Esta dinâmica levou muitas empresas a procurarem repor os stocks e a prepararem-se para uma potencial escassez de matérias-primas.

Entretanto, os preços da produção subiram a um ritmo mais rápido do que a média de longo prazo, mesmo com a inflação a retalho a diminuir, mas mantendo-se acima da banda de tolerância do Banco Central da Índia, de 6,83% em termos homólogos, para o mês anterior.

Em Julho de 2023, a inflação a retalho disparou para 7,4% em termos homólogos devido a perturbações relacionadas com o clima e à inflação alimentar.

Os sentimentos dos fabricantes pesquisados foram amplamente positivos, atingindo o máximo acumulado no ano e alimentados pelo aumento do apetite dos clientes e pela expansão das capacidades.

Embora vários analistas projetem um abrandamento económico global, os inquiridos esperam que a procura pela indústria transformadora indiana aumente durante os próximos 12 meses, o que, por sua vez, continuará a beneficiar a criação de emprego, especialmente antes da época festiva.

Além disso, os atrasos registaram alguma melhoria, apesar de os prazos de entrega dos fornecedores terem caído marginalmente.

Apesar da saúde geral do setor e da tendência robusta ao longo do ano passado, De Lima advertiu,

Contudo, embora a procura robusta tenha apoiado o crescimento da produção, contribuiu para as pressões sobre os preços em Setembro. O sólido aumento dos encargos de produção sinalizado pelos dados do PMI, que ocorreu apesar de um recuo notável nas pressões sobre os custos, poderá restringir as vendas nos próximos meses.

Perspectiva indiana

Na sua reunião de Outubro, que começa amanhã, espera-se que o Banco Central da Índia mantenha a taxa directora enquanto se dirige para a época festiva.

A sua posição, que está orientada para a acomodação da retirada, deverá permanecer inalterada nesta reunião, especialmente porque os preços globais do petróleo continuam a permanecer elevados.

Num horizonte de longo prazo, os analistas da TradingEconomics.com esperam que o PMI de manufatura da Índia continue em território positivo, mas com tendência próxima de 53,40 em 2024.

Numa conferência de imprensa no mês passado, o Conselheiro Económico Chefe do Governo da Índia, Dr. V. Anantha Nageswaran, observou que os movimentos nos indicadores de alta frequência, como o PMI industrial, podem por vezes desviar a atenção da força subjacente do sector.

Assim, ele manteve uma previsão para o ano fiscal de 2024 de crescimento econômico de 6,5% A/A.

A produção global continua em dificuldades

A expansão contínua do espaço industrial da Índia é impressionante, dada a acentuada desaceleração do crescimento industrial global.

Na segunda-feira, 2 de outubro, o PMI Global Manufacturing do JPMorgan publicado pela S&P Global revelou que o setor permaneceu em território contracionista, embora tenha subido para 49,1 em setembro de 2023, de 49,0 no relatório de agosto de 2023.

A fraqueza no cenário global é um sinal de desaceleração da procura no meio de receios de recessão, e marcou a 13ª leitura consecutiva abaixo dos 50.

Source: J.P.Morgan, S&P Global

Em particular, a Europa, o Reino Unido e o Japão continuaram a registar quedas acentuadas na actividade fabril.

A produção industrial global caiu para 49,7, de 49,9 em agosto de 2023, enquanto as novas encomendas e as novas encomendas de exportação também contraíram, chegando a 48,4 e 47,7, respectivamente.

Os trabalhadores foram atingidos pelos cortes de pessoal que entraram em vigor na China e na área do euro, enquanto o emprego geral caiu para menos de 50 neutros em 49,6, em comparação com 50,6 no mês anterior.

O PMI industrial global foi, no entanto, apoiado por um oitavo mês consecutivo de melhoria nos tempos dos fornecedores.

No entanto, os preços dos factores de produção e da produção continuaram a acelerar, à medida que persistem as preocupações sobre as pressões inflacionistas.

Calendário econômico

No contexto indiano, na quinta-feira, 5 de outubro, serão divulgados o S&P Global Services e o Composite PMI para setembro de 2023, seguido pela decisão da taxa de juros do RBI na sexta-feira, 6 de outubro de 2023.

