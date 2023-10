Previsão GBP/INR: A alta da rupia indiana continuará?

O par libra/INR (GBP/INR) continuou sua recente liquidação à medida que as economias do Reino Unido e da Índia divergiam. O par caiu para um mínimo de 100,32, o nível mais baixo desde 28 de março. Caiu mais de 6,40% em relação ao ponto mais alto deste ano.

Divergência entre Reino Unido e Índia

Copy link to section

As economias do Reino Unido e da Índia estão divergindo. Por um lado, a economia britânica está a encolher à medida que a crise do custo de vida aumenta e os impactos do Brexit se instalam. O principal índice de preços no consumidor (IPC) permanece acima de 6%, um dos maiores do G7. A economia mal cresce, uma vez que sectores-chave como a indústria transformadora permanecem sob pressão.

A economia indiana, por outro lado, está a todo vapor. Como escrevi aqui , a inflação está a cair e os analistas acreditam que será a economia que mais cresce no mercado emergente. Já ultrapassou o Reino Unido para se tornar a quinta maior economia do mundo, depois dos EUA, China, Japão e Alemanha.

A Índia teve um bom desempenho nos últimos anos, ajudada pelos investimentos crescentes dos países ocidentais. Empresas como Google, Amazon e Meta Platforms investiram bilhões de dólares na Índia nos últimos anos.

Entretanto, a Índia também beneficiou da guerra em curso na Ucrânia, importando petróleo russo barato, refinando-o e exportando-o para outros países. Embora a Índia tenha poucos recursos de petróleo e gás, tornou-se um dos maiores exportadores de petróleo do mundo. Além disso, a Índia está a registar mais investimentos estrangeiros por parte de empresas que se deslocam da China.

Olhando para o futuro, o próximo catalisador importante para o par GBP/INR será a decisão do Reserve Bank of India (RBI) agendada para sexta-feira. Os economistas esperam que o banco mantenha as taxas inalteradas, uma vez que a inflação está a estabilizar. Se isso acontecer, o índice de reserva de caixa permanecerá em 4,50% enquanto as taxas permanecerão em 6,50%.

Análise técnica GBP/INR

Copy link to section

No gráfico diário, vemos que o par GBP/INR tem apresentado uma forte tendência de baixa desde julho. Agora ele se moveu abaixo do nível de retração de Fibonacci de 23,6%. Ao mesmo tempo, as médias móveis de 100 e 50 dias estão fazendo um cruzamento de baixa.

O par libra/rúpia também se moveu abaixo do nível de suporte principal em 101,61, a oscilação mais alta em fevereiro. Além disso, o Índice de Força Relativa (RSI) e o MACD continuaram caindo. Portanto, o par provavelmente continuará caindo, já que os vendedores visam o suporte principal em 98.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.