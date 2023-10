No mundo em constante evolução das criptomoedas, os investidores estão constantemente em busca de oportunidades promissoras. Para tanto, dois projetos criptográficos intrigantes, Memeinator e the Gods Unchained (GODS), atraíram recentemente a atenção dos investidores.

Embora ambos os projetos tenham ofertas exclusivas, GODS, o token nativo do jogo Gods Unchained, está em declínio desde 23 de setembro de 2023, enquanto o token nativo do Memeinator, MMTR, vem ganhando força desde que sua pré-venda foi lançada há alguns dias.

O que é Memeinator?

O Memeinator afirma ser a “moeda meme definitiva”. O projeto de criptomoeda utiliza tecnologia avançada de inteligência artificial (IA) e poderoso marketing viral na tentativa de dominar o espaço das moedas meme.

Na Fase 1, o Memeinator se concentrou na formação de equipes, desenvolvimento de blockchain, construção de comunidade e marketing poderoso. Esta base sólida garante que o projeto seja construído sobre uma estrutura técnica robusta e tenha uma comunidade vibrante desde o início.

Na Fase 2, o Memeinator liberou seu potencial com o lançamento da pré-venda do token MMTR. Assim que a pré-venda terminar, o token MMTR está programado para ser listado em exchanges centralizadas populares (CEXs) e exchanges descentralizadas (DEXs).

O Meminator também planeja fazer parcerias com figuras influentes e plataformas, introduzir o mecanismo de staking e lançar NFTs exclusivos. Embora todos os detalhes do pool de staking e recompensas sejam anunciados no final da pré-venda, a introdução de mecanismos de staking adiciona valor ao token MMTR. Além disso, o staking pode incentivar os detentores de tokens a participar ativamente no ecossistema, contribuindo para sua estabilidade e crescimento.

A pré-venda do Memeinator está atualmente na segunda fase e um token MMTR está custando US$ 0,0112. Na terceira etapa, o valor do token deverá subir para US$ 0,0118.

Os investidores podem reivindicar seus tokens MMTR no final da pré-venda usando a mesma carteira usada para a compra. Os detalhes para reivindicação serão fornecidos nos canais oficiais próximo ao final da pré-venda no quarto trimestre de 2023.

Movimento do preço do token Gods Unchained (GODS)

Gods Unchained, um jogo de cartas táticas baseado em blockchain, que outrora prometia muito, agora enfrenta dificuldades. Sob a liderança do ex-diretor de jogo de Magic: The Gathering: Arena, o projeto enfatiza o jogo competitivo e a verdadeira propriedade dos itens de jogo, representados como NFTs na blockchain.

GODS, o token ERC-20 do projeto, serve como moeda premium dentro do ecossistema Gods Unchained. Possui vários casos de uso, incluindo a criação de NFTs, facilitação de transações de mercado e distribuição de recompensas aos jogadores. No entanto, o token está em queda desde setembro e perdeu mais de 58% do seu valor no último ano e 96% desde que foi lançado em 2021.

Gods Unchained token price chart. Source: Coinmarketcap

Por que o GODS Token perdeu tanto valor?

Um dos fatores que explicam por que o preço do token GODS está em queda livre é o declínio do desempenho do mercado em um cenário de jogos competitivo.

Embora Gods Unchained tenha introduzido recursos exclusivos, como propriedade de NFT, ele enfrenta forte concorrência de outros jogos e coleções de cartas baseados em blockchain.

Além disso, existe uma sensação geral de que a direção atual e o roteiro do projeto Gods Unchained estão menos claros, tornando desafiador para os investidores avaliarem suas perspectivas futuras.

O MMTR é um bom investimento?

O investimento em projetos criptográficos apresenta riscos significativos devido à natureza volátil das criptomoedas, mesmo quando os seus projetos criptográficos originais se revelam bem-sucedidos. Dito isto, é prerrogativa de qualquer investidor fazer a devida diligência em qualquer criptomoeda antes de investir.

Pensando nisso, o Memeinator apresenta uma visão clara e um roteiro de crescimento com fases e objetivos definidos. O projeto enfatiza a formação de equipes, o desenvolvimento de blockchain e a formação de comunidades, garantindo uma base sólida para o sucesso.

Por último, a introdução de staking e NFTs aumenta a utilidade do token MMTR além de ser apenas uma moeda meme, proporcionando aos investidores vários caminhos para geração de valor.

