O mercado de criptomoedas sofreu outra calmaria após os ganhos explosivos que fizeram o Bitcoin ultrapassar os US$ 28 mil e o Ethereum atingir máximas de US$ 1,7 mil na segunda-feira.

Poderia esta ser uma oportunidade para adquirir mais algumas criptomoedas? Shiba Memu (SHMU) é um dos novos projetos de criptomoedas que têm ganhado considerável impulso nas últimas semanas. O que está impulsionando os investidores em direção à sua pré-venda, que até o momento arrecadou US$ 3,58 milhões?

Especialistas em criptomoedas e perspectivas de rendimentos

Embora as criptomoedas estejam potencialmente se preparando para uma virada otimista com gatilhos positivos previstos para o início do próximo ano, a perspectiva atual sugere que os preços podem cair ainda mais. Isso se deve aos rendimentos que continuam a aumentar de forma intensa, com a taxa de juros do Tesouro dos Estados Unidos de 10 anos ultrapassando 4,927% pela primeira vez desde Agosto de 2007.

Especialistas afirmam que o aumento dos rendimentos pode fazer com que os investidores se afastem de ativos considerados arriscados, com a provável atração sendo as oportunidades um tanto “livres de riscos” disponíveis em outros lugares. Isso é o que poderia impactar os preços das criptomoedas no curto prazo.

No entanto, de acordo com o economista Peter Schiff, a continuação do aumento dos rendimentos das obrigações, como se viu nos últimos dias, poderá significar a ruína para os bancos. Ele sugere que as perspectivas poderão ver os EUA embarcarem na sua maior flexibilização quantitativa (QE) “para financiar o maior resgate bancário”. O Fed precisa de intervir antes que tudo se desfaça, observou o estrategista global da Euro Pacific Asset Management.

Assim, embora o aumento dos rendimentos represente um novo obstáculo para as criptomoedas, a resiliência geral da classe de ativos digitais deixou a maioria dos investidores otimistas quanto às perspectivas futuras. Este ponto de vista não é adequado apenas para o Bitcoin, mas também para o mercado de altcoin e joias emergentes como Shiba Memu.

O que é Shiba Memu?

Shiba Memu é um novo projeto de criptografia que busca alavancar a inteligência artificial e o blockchain para revolucionar o investimento em moedas meme. Embora alguns dos principais tokens meme tenham valores de capitalização de mercado surpreendentes, a avaliação geral é que eles carecem de tração real porque não oferecem utilidade real.

A IA ajudará Shiba Memu a trazer este aspecto do mercado para a comunidade, com processamento de linguagem natural (PNL), análise preditiva e modelagem para criar uma potência de marketing para SHMU. A estratégia será alimentada por um painel de IA cuja funcionalidade visa maximizar a visibilidade e o envolvimento nas redes sociais e outras plataformas.

Além de adquirir tokens SHMU por meio da pré-venda do Shiba Memu, os detentores também terão a chance de ganhar mais tokens. Isto inclui o fornecimento de liquidez ao pool Shiba Memu e staking. É o tipo de utilitário que deixa a comunidade de criptomoedas agitada, com muitos considerando o SHMU como um dos tokens a serem observados em 2023.

De acordo com a tokenomics de Shiba Memu, os investidores terão a chance de comprar SHMU com uma alocação de pré-venda de 85% do fornecimento total de 1 bilhão.

Shiba Memu é uma boa compra hoje?

Dogecoin, Shiba Inu e Pepe, que explodiram no início deste ano, são todas moedas meme que tiveram notável envolvimento e adoção da comunidade. Mesmo com a indústria da memeesfera agora um mercado de US$ 20 bilhões, as projeções para criptografia e IA sugerem que ganhos como os observados para o PEPE fazem com que os investidores estejam ansiosos para não perder a próxima joia que chegar ao mercado.

O preço de pré-venda do SHMU saltou de US$ 0,011125, aumentando a cada 24 horas às 18h GMT. Mas mesmo com esses aumentos programados, Shiba Memu ainda tem um preço de barganha com o SHMU atualmente em US$ 0,03160.

Quando a pré-venda terminar para permitir a negociação de tokens em mercados secundários como o BitMart, o preço do SHMU terá aumentado cerca de 240%, para US$ 0,0379.

O lançamento do painel de IA e outros desenvolvimentos positivos para Shiba Memu e o ecossistema criptográfico mais amplo podem fazer com que os primeiros investidores contem ganhos ainda maiores – especialmente em um ano projetado de mercado em alta. Esta poderia ser, portanto, uma grande oportunidade, dado que o preço do SHMU pode não ser tão baixo como é hoje.

