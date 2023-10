Os pedidos iniciais de subsídio de desemprego nos EUA e os indicadores relativamente robustos do mercado de trabalho alimentam preocupações inflacionistas

Enquanto os investidores continuam preocupados com a possibilidade de um ressurgimento da inflação na economia dos EUA, os últimos números iniciais de pedidos de subsídio de desemprego desta semana mostraram um aumento de 205.000 para 207.000.

Os pedidos iniciais de seguro-desemprego monitoram o número de pessoas que solicitaram benefícios de seguro-desemprego pela primeira vez.

Estes são considerados um indicador importante para os despedimentos e uma métrica crucial para compreender melhor a saúde do mercado de trabalho e atualizar as projeções de inflação.

Embora mais elevado, o número permanece próximo do mínimo de 7 meses de 202.000, apontando para uma força relativa no mercado de trabalho.

A leitura da semana anterior foi revisada ligeiramente para cima, de 204.000.

Source: U.S. Department of Labor

Apesar de registrar um máximo em 3 semanas, as reivindicações iniciais ficaram abaixo das estimativas de consenso de 210.000, conforme relatado pela TradingEconomics.com.

Média de pedidos de seguro-desemprego em 4 semanas

A média de 4 semanas moveu-se na direção oposta às reivindicações iniciais, caindo de 211.750 no relatório anterior para 208.750, e ficando ligeiramente abaixo das previsões de 209.250 publicadas por analistas da TradingEconomics.com.

Numa tendência promissora, a média de 4 semanas continuou a diminuir de forma constante durante cinco semanas consecutivas desde que atingiu 237.750 em 27 de Agosto.

Continuação dos pedidos de subsídio de desemprego

Os pedidos contínuos representam o número total de pessoas que continuam a receber subsídios de desemprego.

Os pedidos contínuos de seguro-desemprego ficam uma semana atrás dos números iniciais de desemprego e foram ligeiramente mais baixos, em 1.664.000, em relação ao relatório da semana anterior de 1.665.000.

O número mais recente ficou significativamente abaixo das expectativas de consenso de 1.675.000, conforme relatado pela TradingEconomics.com.

No entanto, ao permanecer perto do mínimo dos últimos 8 meses, isto pode indicar que um grande número de trabalhadores despedidos está a ser reabsorvido em novas funções, enquanto o mercado de trabalho parece ser relativamente imune ao ambiente prevalecente de taxas de juro elevadas.

Indicadores alternativos de dados trabalhistas dos EUA

As aberturas no relatório JOLTs publicado no início desta semana subiram para 9,6 milhões em Agosto, indicando uma procura contínua no mercado de trabalho, apesar da política monetária agressiva da Fed.

Isto foi apoiado pelo relatório publicado pela Challenger, Gray, and Christmas, Inc. hoje cedo, que observou um declínio acentuado nos cortes de empregos em setembro de 2023 para 47.457, dos 75.151 do mês anterior.

O dado caiu drasticamente abaixo das expectativas de 86.000, de acordo com analistas da TradingEconomics.com.

No entanto, reconheceu o relatório no terceiro trimestre, os cortes de empregos aumentaram 92% em comparação com o mesmo intervalo do ano anterior.

O quadro do mercado de trabalho também foi um tanto misto devido ao relatório da ADP divulgado ontem, que mostrou um aumento de apenas 89.000, consideravelmente mais fraco do que as previsões do mercado de acima de 150.000.

Demissões no setor de tecnologia

O setor tecnológico, juntamente com o retalho, o consumo, as finanças e o imobiliário, são altamente suscetíveis a taxas de juro elevadas.

Layoffs.fyi rastreia dados sobre perdas de empregos no setor de tecnologia nos Estados Unidos.

Em 2023, os cortes de empregos registaram uma tendência descendente acentuada desde que atingiram um pico de 89.554 em 274 empresas em Janeiro, caindo para apenas 4.632 trabalhadores despedidos por um conjunto de 68 empresas no mês de Setembro.

Demissões no setor

No acumulado do ano, os setores de varejo e de consumo foram os mais atingidos em termos de demissões, incorrendo em 29.111 e 28.873 perdas, respectivamente.

Ambos os sectores são vulneráveis a uma inflação a retalho mais elevada e, com preocupações quanto ao aumento dos preços, poderão continuar a ser pressionados num futuro próximo.

Hardware, que foi o terceiro setor mais impactado, viu as demissões aumentarem de 3.605 em 2022 para 22.015 em 2023 no acumulado do ano.

Panorama

Os dados de pedidos iniciais registaram um aumento moderado esta semana e, de forma encorajadora, os pedidos contínuos de subsídio de desemprego permaneceram fracos em comparação com os máximos de abril de 2023.

Além disso, os dados do layoffs.fyi sugerem que o pior dos cortes de empregos provavelmente já ficou para trás, embora isso possa potencialmente levar a pressões salariais mais elevadas e a forças inflacionárias obstinadas.

Com o quadro do mercado de trabalho permanecendo um tanto misto, os investidores em ações ficarão atentos aos dados da folha de pagamento não agrícola (NFP) do BLS e aos dados de desemprego, que estão programados para serem publicados amanhã.

As estimativas de consenso sugerem que os dados do NFP chegarão a 170.000, moderadamente abaixo dos 187.000 registados em Agosto de 2023.

Os analistas da TradingEconomics.com prevêem que a taxa de desemprego permanecerá inalterada em 3,8%, enquanto as projeções de consenso sugerem que esta poderá cair para 3,7%.

O relatório de amanhã sobre a situação do emprego será crucial para atualizar as projeções de curto prazo tanto para o mercado de trabalho como para a inflação, especialmente porque a Fed continua a manter-se agressiva, mantendo ao mesmo tempo a possibilidade de um novo aumento este ano.

No momento em que este artigo foi escrito, de acordo com a ferramenta CME FedWatch, há uma probabilidade de 79,6% de que o governador Powell mantenha as taxas como estão na reunião de novembro, enquanto há também uma probabilidade considerável de 20,4%, implicando que um aumento de um quarto de ponto nas taxas poderia ser nas cartas.

O mercado de trabalho parece relativamente robusto, apesar do ambiente de taxas de juro elevadas, o que pode, por sua vez, deixar a economia propensa a uma inflação mais elevada e, consequentemente, a subidas adicionais das taxas de juro.

Uma surpresa positiva do NFP aumentará significativamente a probabilidade de um aumento de 25 pontos base na próxima reunião do Fed.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.