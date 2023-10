Previsão EUR/USD: sinal forex antes dos dados NFP

A taxa de câmbio EUR/USD deslocou-se lateralmente nos últimos dias, enquanto os investidores aguardam pelos próximos dados das folhas de pagamento não agrícolas (NFP) dos EUA. O par foi negociado a 1,0520, alguns pontos acima da mínima deste mês de 1,0445. Caiu mais de 6,8% em relação ao nível mais alto deste ano.

Dados de folhas de pagamento não agrícolas dos EUA

O par EUR/USD estabilizou recentemente após as últimas folhas de pagamento privadas da ADP dados na quarta-feira. O relatório mostrou que o sector privado criou apenas 89 mil empregos em Setembro, o menor aumento em meses.

https://www.youtube.com/watch?v=1TpYrefhZPU&pp=ygUDYWRw

Dados adicionais mostraram que a economia americana está a abrandar. Por exemplo, os números do PMI da indústria e dos serviços caíram a um ritmo mais rápido do que o esperado em Setembro. E num relatório divulgado na quinta-feira, a Organização Mundial do Comércio (OMC) alertou que o comércio global, incluindo com os EUA, continuará a cair.

O próximo catalisador importante para o par EUR/USD serão os próximos dados das folhas de pagamento não agrícolas (NFP) dos EUA. Economistas consultados pela Reuters acreditam que o mercado de trabalho suavizou um pouco em setembro. Precisamente, eles esperam que o NFP caia de 187 mil em agosto para 170 mil em setembro.

Os analistas também esperam que a taxa de desemprego permaneça inalterada em 3,7% em Setembro. O valor mais importante será sobre os salários. A expectativa é que o rendimento médio por hora tenha crescido 4,3% no mês.

O crescimento dos salários continuará no curto prazo, à medida que os trabalhadores procuram aumentos. Os trabalhadores do UAW pediram um aumento de 40%, enquanto os motoristas da UPS começarão a ganhar mais de US$ 150 mil por ano. Outros trabalhadores, incluindo os da Kaiser Permanente , entraram em greve.

Um número de crescimento salarial superior ao esperado impulsionará o par EUR/USD, à medida que os investidores apostam numa Reserva Federal mais agressiva. Por um lado, um relatório mais elevado significa que a inflação provavelmente continuará a subir.

Previsão EUR/USD

A taxa de câmbio EUR/USD está em tendência de baixa há algum tempo. Recentemente, moveu-se abaixo do lado inferior do canal ascendente mostrado em verde. O par também cruzou o nível de suporte crucial em 1,0636, a oscilação mais baixa em 1º de junho. Recentemente, formou um padrão de cruz de morte, que é um sinal de baixa.

Portanto, a perspectiva para o par é de baixa, com o próximo nível a observar sendo o nível psicológico em 1,0400. A alternativa é uma situação em que se recupere e se mova acima da resistência chave em 1.0650.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.