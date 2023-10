USD/KRW recua após dados de inflação na Coreia do Sul: mais vantagens?

Siga o Invezz no Telegram , Twitter e Google News para notícias de última hora >

A taxa de câmbio USD/KRW recuou ligeiramente na quinta-feira, com a reação dos investidores aos dados mais recentes do índice de preços ao consumidor (IPC) da Coreia do Sul. O par recuou da máxima desta semana de 1.362 para uma mínima de 1.350.

Dados de inflação na Coreia do Sul

O par USD/KRW recuou à medida que o índice do dólar americano (DXY) perdeu força. Depois de atingir uma máxima de US$ 107,34 na terça-feira, o índice recuou para US$ 106,50. Este recuo aconteceu após os últimos dados da folha de pagamento privada da ADP. Os números mostraram que o setor privado criou apenas 89 mil empregos em setembro, o aumento mais baixo em meses.

Dados adicionais mostram que o PMI dos serviços caiu para 50,1 em Setembro, à medida que se aproximava da zona de contracção. Estes números, juntamente com a queda do preço do petróleo bruto, ajudaram a empurrar para baixo os rendimentos das obrigações. Portanto, é provável que a Fed considere suspender as suas taxas de juro.

O próximo catalisador chave para o índice do dólar americano serão os próximos dados das folhas de pagamento não agrícolas (NFP) dos EUA, agendados para sexta-feira. Os economistas esperam que os dados mostrem que a taxa de desemprego permaneceu em 3,7%, uma vez que a economia criou cerca de 160 mil empregos.

O par de taxas de câmbio USD/KRW recuou após os fortes dados de inflação sul-coreana. De acordo com a agência de estatísticas, o índice de preços ao consumidor (IPC) caiu de 1,0% em agosto para 0,6% em setembro. O declínio foi superior à estimativa mediana de 0,3%.

A inflação da Coreia do Sul saltou para 3,7% numa base anual, superior à estimativa mediana de 3,4%. Este aumento foi superior à estimativa mediana de 3,4%. A inflação do país aumentou à medida que o preço do petróleo bruto subiu.

O aumento da inflação significa que o Banco da Coreia decidirá manter um tom agressivo nos próximos meses.

Análise técnica USD/KRW

A taxa de câmbio USD/KRW recuou após os últimos dados de inflação na Coreia do Sul. Testou novamente o importante apoio em 1.345, o ponto mais alto em agosto e maio deste ano. Permaneceu acima da média móvel de 50 dias, enquanto o Índice de Força Relativa (RSI) continuou subindo. O par formou um padrão de cabeça e ombros invertidos.

Portanto, a perspectiva para o par é de alta, com o próximo nível de resistência chave a observar será em 1.375. O stop loss desta perspectiva será a média móvel de 50 dias em 1.330.

