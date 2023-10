Os preços das criptomoedas estão passando por um inverno criptográfico prolongado que eliminou mais de US$ 3 trilhões em valor. Embora o Bitcoin tenha saltado mais de US$ 10.000 em relação ao seu nível mais baixo, ele permanece acentuadamente mais baixo em relação ao seu ponto mais alto já registrado.

Outras moedas e tokens como Monero, Ripple (XRP), Solana e Internet Computer (ICP) recuaram. Então, por que esse inverno criptográfico continua?

Gráfico ICP, BTC, XRP, Solana

Mudanças na política monetária

A política monetária é a razão mais importante pela qual os preços das criptomoedas estão passando por um inverno criptográfico. A economia mundial mudou dramaticamente nos últimos 18 meses.

Os bancos centrais como a Reserva Federal, o Banco Central Europeu (BCE) e o Banco de Inglaterra (BoE) adoptaram um tom extremamente agressivo para combater a inflação elevada.

A Fed alterou as taxas de zero para entre 5,25% e 5,50%, enquanto o BCE realizou a sua décima subida em Setembro, empurrando-as para um recorde de 4%. Outros bancos centrais como o RBA, o Banco do Canadá e o Riksbank também aumentaram as taxas.

Portanto, as criptomoedas despencaram à medida que os investidores se reajustam a esse novo normal de taxas elevadas. No passado, não era incomum as pessoas pedirem dinheiro emprestado e investi-lo em ativos de alto risco, como criptomoedas, ações de crescimento e empresas de risco.

Taxas mais altas também impactam a criptografia de outras maneiras. Por um lado, tornaram o dólar americano e as obrigações de curto prazo mais atraentes. Os rendimentos do mercado monetário saltaram agora para mais de 5,50%, o ponto mais alto em anos. Como tal, muitas pessoas estão a passar de activos de risco para a segurança do dólar americano.

Além disso, taxas mais elevadas aumentam o risco de uma recessão . Por exemplo, a curva de rendimentos despencou durante algum tempo. Como escrevi esta semana, Jeffrey Gundlach está agora a levantar preocupações sobre uma recessão iminente.

The US Treasury yield curve is de-inverting very rapidly. Was at -108 bp a few months ago. Now at -35 bp. Should put everyone on recession warning, not just recession watch. If the unemployment rate ticks up just a couple of tenths it will be recession alert. Buckle up. — Jeffrey Gundlach (@TruthGundlach) October 4, 2023

Mudanças na política fiscal

O inverno criptográfico também está acontecendo por causa das mudanças na política fiscal, especialmente nos países desenvolvidos. As criptomoedas aumentaram durante a pandemia, à medida que os legisladores inundavam o mercado com dinheiro. Nos Estados Unidos, as administrações Trump e Biden forneceram dinheiro grátis a milhões de pessoas.

Eles também suspenderam as dívidas estudantis e impuseram uma moratória aos despejos. Isto aconteceu numa altura em que as taxas de juro estavam em zero e em que a maioria das pessoas ficava em casa. Como tal, muitos deles decidiram investir em criptomoedas, que ofereciam fortes retornos.

Recentemente, porém, as coisas fecharam o círculo. Milhões de pessoas começaram a pagar as suas dívidas estudantis enquanto a inflação se tornou um espinho na carne. Os preços de tudo subiram nos últimos dois anos.

Por exemplo, os preços dos automóveis novos e usados subiram, enquanto os preços das casas atingiram um máximo histórico. As taxas de juro mais elevadas fizeram com que o custo do serviço desta dívida fosse muito mais elevado do que era há alguns anos.

Como tal, o novo normal de políticas monetárias e fiscais restritivas levou ao inverno criptográfico. Outras preocupações são o colapso de empresas como a FTX e a Voyager Digital e o escrutínio regulamentar em curso.

Os preços das criptomoedas irão se recuperar?

O lado bom do inverno criptográfico em curso é que a indústria ainda é enorme, com todas as moedas tendo um valor de mercado de US$ 1 trilhão. O Bitcoin tem um valor de mercado de mais de US$ 545 bilhões. Se fosse uma empresa, seria a décima maior empresa do mundo.

Outra coisa é que o inverno não impactou apenas as criptomoedas. O mercado obrigacionista caiu enquanto as ações ainda não recuperaram os seus máximos históricos. Embora o índice S&P 500 tenha subido dois dígitos, estes ganhos foram impulsionados pelo Magnificent 7 . O S&P 493 ainda não se recuperou.

Portanto, uma vez que os mercados se movem em ciclos, há uma probabilidade de que todos eles recuperem quando a Fed mudar o seu tom agressivo e começar a reduzir as taxas.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.