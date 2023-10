A desdolarização está vacilando? O uso do dólar americano em pagamentos globais está aumentando

As apostas contra o dólar americano estão a fracassar à medida que o índice DXY sobe e o papel do dólar na economia global permanece intacto. O índice do dólar americano subiu para US$ 107,32 na semana passada, o ponto mais alto desde novembro do ano passado. Aumentou quase 7% em relação ao nível mais baixo deste ano.

As preocupações com o dólar americano permanecem

Um tema chave no mercado financeiro recentemente tem sido a desdolarização. Ocupou o centro das atenções na recente cimeira dos BRICS na África do Sul, onde os líderes se queixaram do papel do dólar americano na economia mundial.

A maioria dos países tem razão em queixar-se da hegemonia do dólar. Por um lado, o recente aumento deixou muitos países e empresas com dívida denominada em dólares em risco de incumprimento. Por exemplo, na segunda-feira, os credores da Evergrande alertaram para um colapso incontrolável da empresa.

Os EUA também têm usado cada vez mais o seu poder de sanções para ir contra os seus oponentes como o Irão e a Rússia. Como resultado, as autoridades de países como a Arábia Saudita, a Rússia, a África do Sul e o Brasil estão preocupadas com as sanções.

Entretanto, existem preocupações sobre a situação fiscal da América à medida que a sua dívida aumenta. A dívida total do país saltou para mais de 33,5 mil milhões de dólares. Aumentou mais de 500 mil milhões de dólares em menos de um mês, mesmo com a China e a Arábia Saudita a reduzirem a sua dívida em dólares americanos.

A desdolarização vacila?

Embora as preocupações com o dólar americano estejam a aumentar, há evidências de que a utilização da moeda está a aumentar. Dados compilados pela Swift mostram que a moeda tinha 48% de participação no mercado de pagamentos globais. Este foi o nível mais alto em anos.

Como se mostra abaixo, o euro perdeu substancialmente a sua quota-parte. Depois de atingir o pico de 40% em 2021, a participação de mercado da moeda caiu para 23,22%. A libra esterlina despencou para 7,15%, enquanto o iene japonês e o yuan chinês caíram para 3,68% e 3,47%, respectivamente.

Entretanto, o ouro, que é muitas vezes visto como uma alternativa ao dólar americano, caiu 11,26% em relação ao seu máximo acumulado no ano, apesar de os bancos centrais continuarem a acumulá-lo.

O dólar é difícil de substituir devido ao seu papel no comércio global e nas reservas cambiais. O desafio para os países que se afastam do USD é que não existe alternativa viável. Num artigo recente, apresentei o franco suíço como uma alternativa viável devido à forte situação fiscal do país e à neutralidade em questões fundamentais.

Além disso, muitos investidores e comerciantes estão a migrar para a segurança do dólar americano à medida que as taxas de juro sobem. A Fed aumentou as taxas de perto de zero para entre 5,25% e 5,50%, tornando as obrigações de curto prazo e os fundos do mercado monetário mais atraentes.

