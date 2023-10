Aumento do preço do azeite ganha impulso à medida que a oferta diminui

Os preços do azeite continuaram a subir esta semana, uma vez que as preocupações com a oferta permaneciam. Dados do FMI mostram que o preço disparou para US$ 9.000, o nível mais alto já registrado. Aumentou mais de 595% em relação ao nível mais baixo em 2022.

Os preços da azeitona e de outros produtos agrícolas têm apresentado uma forte tendência ascendente este ano, à medida que o impacto das alterações climáticas continua. Como escrevi aqui , produtos essenciais como cacau, suco de laranja, óleo de palma e gado vivo aumentaram este ano.

As alterações climáticas são a principal razão pela qual os preços do azeite subiram este ano. Os países europeus do Mediterrâneo, como Espanha, Grécia e Itália, passaram por algumas das maiores secas de que há registo.

Esta seca, juntamente com a onda de calor que a acompanha, provocou uma grande devastação à medida que os principais rios secam. Alguns dos principais rios que registaram baixos níveis de água, como os rios Reno e Tejo, secaram.

Países mediterrâneos como Espanha e Itália são partes importantes da indústria olivícola. Por exemplo, a Espanha é o maior produtor de azeite do mundo, com uma enorme quota de mercado. Como resultado, o rendimento das colheitas caiu para o nível mais baixo já registado.

Outros grandes produtores de azeite do mundo são Itália, Marrocos e Portugal. Todos estes países registaram secas substanciais nos últimos meses.

O preço do azeite também disparou à medida que a procura continua a aumentar. A demanda saltou para 3,1 milhões de toneladas em 2021/22. Depois recuou para 2022/23 e os analistas esperam que a procura continue a aumentar nos próximos anos.

O desafio do azeite é que o aumento do preço não será enfrentado com mais produção. Por um lado, os principais produtores estão a atravessar uma grande seca. Além disso, ao contrário de produtos essenciais como o milho e a soja, as azeitonas levam muitos anos a crescer.

Ao mesmo tempo, pudemos ver o papel dos rendimentos decrescentes à medida que o preço do azeite aumenta. Preços mais altos podem levar a uma baixa demanda nos próximos meses.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.