Os preços das criptomoedas têm oscilado por um tempo, mas isso pode estar mudando. De acordo com a empresa de pesquisa de investimentos ByteTree, o Bitcoin está entrando em um “tranquilo mercado de touro”. O relatório surge quando o Bitcoin tem se mantido em torno de $28.000, em meio a um sentimento melhorado. Em outros lugares, os investidores estão acumulando Shiba Memu, com a pré-venda arrecadando US$ 3,65 milhões. Isso mostra um apetite crescente por apostas arriscadas?

Bitcoin como alternativa de porto seguro aos títulos

ByteTree atribuiu ao Bitcoin uma perspectiva de mercado “alta” de uma classificação “neutra” anterior. A empresa afirma que ganhos sustentáveis em Bitcoin e criptomoedas podem ocorrer no final do ano. Segundo ByteTree, a fase corretiva do Bitcoin já foi concluída, configurando-o para uma tendência de alta. Existem coisas importantes para esta previsão.

Fundamentalmente, o Bitcoin está se beneficiando do aumento das taxas de juros. Ultimamente, as taxas de rendimento dos títulos têm aumentado, em linha com a política de aperto do Fed. As altas taxas resultaram em uma baixa demanda por ativos tradicionais, como ações. Em comparação, o Bitcoin tem subido em vez de cair.

O CIO da ByteTree, Charle Morris, diz que a reação do Bitcoin mostra ceticismo nos investimentos em títulos. Quando as taxas de juros atingem o pico, isso pode causar uma queda nos títulos e desencadear uma liquidação. A projeção causou um aumento no interesse do Bitcoin como uma alternativa segura aos títulos.

Tecnicamente, o Bitcoin tem se mantido acima de $25.000 desde março de 2023. Esse nível foi uma resistência importante entre maio de 2022 e março de 2023. Morris acredita que, se o Bitcoin conseguir manter esse nível, estará preparado para um mercado altista. Enquanto isso, o analista sugere que a leve venda do Bitcoin, que o fez cair abaixo de $28.000 nesta semana, poderia continuar. No entanto, essa venda seria de curta duração.

Pré-venda de Shiba Memu destaca investimentos de risco

Shiba Memu, um futuro gigante do meme de automarketing, tem apresentado grande impulso na pré-venda. Com mais de US$ 3,65 milhões arrecadados, a pré-venda sugere que os investidores ainda estão interessados em investimentos de risco.

Shiba Memu pretende revolucionar o cenário de investimento em memes, trazendo sustentabilidade. Usando inteligência artificial, Shiba Memu se promoverá em fóruns sociais. O conceito de automarketing permite gerar entusiasmo e conversas online, um elemento-chave para a popularidade dos memes.

Os analistas elogiaram o uso da IA de Shiba Memu como uma virada de jogo. A IA está sendo cada vez mais utilizada e o mercado de criptomoedas não foi deixado para trás. Com análise de mercado, aprendizado de máquina e análise de sentimento, Shiba Memu pretende ser poderoso. Como tal, pode rivalizar com os seus pares memes, que foram responsabilizados pela falta de sustentabilidade e valor de investimento.

Quão atraente é Shiba Memu?

Shiba Memu pode ser atraente para investidores que buscam valor de longo prazo em investimentos em memes. A partir da ação histórica do preço das criptomoedas meme, os ganhos podem chegar a 10x ou 50x. Com o entusiasmo gerado por Shiba Memu, existe a expectativa de que tais margens possam ser atingidas.

As dinâmicas sociais do Shiba Memu também agregam valor a outras criptomoedas de meme. O projeto apresenta um painel de inteligência artificial de última geração. Esse painel permite que os usuários recebam atualizações em tempo real e fiquem informados sobre as últimas tendências em marketing. Os usuários também podem conversar com a IA, fazer perguntas e gerar feedback. Essas dinâmicas sociais podem aumentar o valor de sentimento da Shiba Memu e torná-la um dos assuntos mais comentados. Com isso, o valor da criptomoeda pode disparar.

Além disso, o lançamento de uma funcionalidade de staking será benéfico para a comunidade da Shiba Memu. Além de obter rendimentos, os tokens staked permitirão que os usuários contribuam para o projeto da Shiba Memu. Eles podem sugerir tópicos, websites e ferramentas que podem aumentar a viabilidade e o marketing do projeto. Os usuários são recompensados por seu feedback.

Por que comprar Shiba Memu na pré-venda?

A pré-venda do Shiba Memu foi projetada para incentivar os primeiros investidores. A tokenomics permite que o SHMU aumente diariamente às 18h GMT. No final da pré-venda, os primeiros investidores recebem tokens mais valorizados do que compraram. Se esta for a oportunidade certa, você pode comprar o token através do site do projeto.

