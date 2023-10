O recém-introduzido Memeinator já arrecadou mais de US$ 600 mil em sua pré-venda ao dar início à missão de transformar o mundo das moedas meme, destruindo concorrentes fracos. Serviços alimentados por IA, utilidade legítima e seguidores engajados garantem inovação no mundo real.

O projeto revolucionário visa mudar o fenômeno das tokens superestimadas e promessas falsas no mercado de moedas de meme. Além disso, as numerosas paródias de ativos afastaram os entusiastas do mercado.

Considerando a abordagem centrada em IA, comunidade próspera, utilidade e tokenômica de última geração, o Memeinator está de volta em 2077 para “capturar e destruir os memes mais fracos”.

Enquanto isso, o movimento já começou, com mais de 22 mil indivíduos seguindo o projeto no X (antigo Twitter) para acompanhar discussões lucrativas dos criadores e da comunidade.

Por que Memeinator (MMTR)?

Os desenvolvedores projetaram o Memeinator com potencial para chamar a atenção do mercado. A equipe planeja investir em campanhas de marketing para criar consciência global.

Além disso, o Memeinator quer erradicar rivais sem utilidade. A maioria dos tokens meme no setor de criptomoedas tem menos a oferecer em casos de uso. Memeinator aproveita a inteligência artificial para escanear a internet e acabar com concorrentes patéticos.

Além disso, o roteiro e a economia do token do Memeinator se alinham com a missão do projeto de atingir US$ 1 bilhão em valor de mercado. A tokenomics do projeto tem fornecimento de 1 bilhão de moedas, com 62,5% alocados para pré-venda e porções generosas distribuídas para apoiar o desenvolvimento, concorrência, liquidez e marketing.

A equipe memeinator garantirá a queima de tokens para introduzir o aspecto da escassez, tornando o meme um token deflacionário. O whitepaper indica que o projeto crescerá em quatro fases.

A Fase 1 inclui a formação da equipe, o desenvolvimento de blockchain e contratos inteligentes e o lançamento de marketing, enquanto a fase final envolve a conclusão da pré-venda, listagens em exchanges e o lançamento do jogo. Além disso, o Memeinator revelará mais informações sobre o lançamento do NFT e um programa de staking à medida que a pré-venda avança.

O Memeinator se estabelece como um antídoto para os enormes projetos de tokens de meme, sem nada a oferecer além do hype. Com serviços alimentados por IA, utilidade legítima e seguidores engajados, o MMTR pode ser uma joia com potencial 10X este ano. Você pode encontrar mais informações no site deles.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.