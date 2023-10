Preço do óleo de palma sofre forte reversão em meio a preocupações com excesso de oferta

O preço do óleo de palma sofreu uma forte reversão esta semana em meio ao aumento dos estoques na Indonésia, o maior produtor do mundo. Dados compilados pelo Business Insider mostram que o preço caiu para 746 na quarta-feira, o nível mais baixo em quase quatro meses. Atingiu o pico de 975 em abril deste ano.

Vários produtos agrícolas importantes, como o cacau, o sumo de laranja e o azeite, atingiram níveis máximos de várias décadas este ano, à medida que o mercado reflectia a seca em muitos países. O óleo de palma também subiu este ano devido aos elevados receios de um El Niño.

El Nino é um evento climático catastrófico que causa secas em muitos países asiáticos, como Malásia e Indonésia. Este último é o maior produtor de óleo de palma do mundo. Portanto, o preço do óleo de palma caiu à medida que o evento El Niño se atrasou.

Ao mesmo tempo, os stocks de óleo de palma aumentaram acentuadamente nos últimos meses. Dados publicados pela Reuters mostraram que as ações da Malásia subiram para o nível mais alto desde outubro do ano passado, mesmo quando o país aumentou as suas exportações.

A Índia também regista elevados stocks de óleo de palma, o que aconteceu enquanto os clientes se preparavam para o El Niño. As importações de óleo de palma do país caíram 26% em Setembro, à medida que os stocks dispararam para o nível mais elevado alguma vez registado.

Ainda assim, há uma probabilidade de que os preços do óleo de palma recuperem nos próximos meses. Por um lado, os preços do azeite subiram para um máximo histórico, o que poderá levar a uma maior procura de óleo de palma. O óleo de palma é frequentemente usado como substituto do azeite.

Ao mesmo tempo, existem preocupações com o envelhecimento das palmeiras e os baixos rendimentos da indústria. Num relatório recente, a Oil World, uma empresa de investigação, alertou que houve uma queda alarmante nos rendimentos médios devido ao baixo replantio. Como tal, estima-se que a produção de óleo de palma cairá para 1,8 milhões de toneladas na próxima década.

Outro desafio para o óleo de palma é que ele é diferente de outras culturas como milho e soja. O óleo de palma leva pelo menos três anos para começar a dar frutos. Portanto, embora tenhamos alguns estoques elevados agora, há uma probabilidade de que a oferta diminua nos próximos anos.

A procura, por outro lado, ainda é elevada porque o óleo de palma é utilizado para fabricar alguns dos produtos mais populares do mundo. É utilizado na fabricação de detergentes, produtos alimentícios, sorvetes e sabonetes, entre outros.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.