Metacade (MCADE), uma plataforma de jogos liderada pela comunidade que recentemente ganhou as manchetes após uma grande parceria com a Polygon Labs, registrou outro marco que fortalece o argumento otimista para o token nativo. Na verdade, o preço do MCADE subiu mais de 43% na semana passada, à medida que o sentimento positivo aumenta.

Essa conquista no staking também solidifica a crença da comunidade de que o futuro dos jogos em blockchain está no Metacade.

Incríveis 87 milhões de MCADE staked em 30 minutos

Metacade anunciou na segunda-feira, 9 de outubro, que o pool de staking 2 (V2) da plataforma havia sido oficialmente encerrado. Conforme destacado por meio de sua conta X, o Staking V2 foi encerrado com mais de 412 milhões de MCADE staked pelos detentores.

Tendo sido inaugurado em 7 de outubro, quando o pool de staking 1 fechou com 250 milhões de MCADE staked nos próximos seis meses, Metacade viu uma confiança sem precedentes da comunidade rapidamente empurrar o novo pool de staking para o recorde de 412.482.335 MCADE staked.

🎉 MAJOR MILESTONE ALERT! 🎉



Staking V2 has officially closed, and together, we’ve staked an astonishing 412,482,335 $MCADE! 🚀



A colossal thank you to our incredible #Metacade community – every token staked is a step towards a radiant future in gaming!



Cheers to us! 🥳💥 pic.twitter.com/fBtb1IxLxv — Metacade (@Metacade_) October 9, 2023

Metacade observou em uma atualização que a comunidade fez o staking de impressionantes 87 milhões de tokens MCADE nos primeiros 30 minutos do lançamento do Staking V2.

Faça stake ou compre MCADE por $0 em taxas de cartão

O staking permite que os detentores de MCADE participem na segurança da rede Metacade ao bloquear seus tokens por um período especificado. Em troca, os usuários recebem recompensas calculadas em termos de rendimentos percentuais.

Para o staking V2, as recompensas serão calculadas a uma taxa média fixa de retorno anual de 25%. O AAR para o primeiro pool de staking foi de 40% ao longo de seis meses. O total de MCADE staked no segundo pool equivale a 23,5% do fornecimento circulante do token – um pouco mais do que os 22% do fornecimento bloqueado na cadeia durante o primeiro pool de staking.

No desenvolvimento relacionado, o enorme interesse no staking de MCADE surgiu quando os detentores de tokens aproveitaram o recente acordo entre o Metacade e a plataforma de pagamentos Transak para comprar e realizar o stake no MCADE a taxas de US$ 0.

A Invezz descobriu que o acordo entre o Metacade e a Transak agora permite que investidores em criptomoedas comprem tokens MCADE sem incorrer em quaisquer taxas de cartão. De acordo com as duas empresas, os usuários pagarão apenas pelas taxas de gás, o que é fundamental para investidores que podem ter perdido a pré-venda do MCADE e desejam comprar agora antes que o FOMO entre em cena em meio à virada otimista do mercado nos próximos meses. A compra de MCADE sem taxas está atualmente disponível através do site Metacade.

