Previsão USD/INR: sinal quando um triângulo ascendente se forma

A taxa de câmbio USD/INR continuou em sono profundo após os últimos números da inflação ao consumidor nos EUA e na Índia. O par foi negociado a 83,20, onde tem estado nos últimos meses. Este preço está alguns pontos abaixo do máximo histórico de 83,41 e 3,45% acima do ponto mais baixo deste ano.

Dados de inflação nos EUA e na Índia

O par USD/INR esteve em destaque após os últimos dados do IPC dos EUA e da Índia. Os números do Bureau of Labor Statistics (BLS) mostraram que a inflação americana caiu de 0,6% em Agosto para 0,4% em Setembro, mesmo com o preço do gás a subir acentuadamente durante o mês.

A inflação nos EUA aumentou 3,7% numa base anual, superior à estimativa mediana de 3,6%. A inflação subjacente, por outro lado, manteve-se inalterada em 0,3% MoM e caiu para 4,1% numa base homóloga. Este último é um número importante porque elimina os produtos mais voláteis da economia.

Esses números surgiram poucas horas depois de o Federal Reserve publicar a ata da última reunião. A ata mostrou que a maioria das autoridades apoiava a pausa nos aumentos das taxas e a manutenção deles em um nível elevado por um tempo. Os analistas esperam que o Fed realize outro aumento das taxas em novembro ou dezembro.

O par USD/INR também se consolidou após os dados encorajadores da inflação indiana. Segundo a agência de estatísticas do país, a inflação global caiu de 6,83% em agosto para 5,02% em setembro. Este declínio foi melhor do que a estimativa mediana de 5,50%.

Outro relatório revelou que a produção industrial da Índia aumentou 10,3% em Agosto. Este foi um aumento maior do que os 9,0% esperados. A produção industrial também aumentou de 5,0% em julho para 9,3% em agosto.

Estes números significam que o Reserve Bank of India (RBI) está a equilibrar a recuperação do país com a redução da inflação.

Análise técnica USD/INR

O gráfico 4H mostra que a taxa de câmbio de USD para INR esteve em uma faixa estreita nas últimas semanas. Encontrou uma forte resistência em 83.305, o ponto mais alto desde 15 de setembro. O par subiu acima da média móvel de 50 períodos.

Também formou um padrão de triângulo ascendente, que geralmente é um sinal de alta. Portanto, a perspectiva para o par é otimista. Esta visão será confirmada se o preço subir acima da resistência em 83,30. Um movimento acima deste preço fará com que ele suba para um máximo histórico de 83,41.