O mercado de criptomoedas tem mantido uma postura de baixa em 2023, e as altcoins continuam a sofrer. Além disso, tokens meme, como o Dogecoin, perderam o apelo que tinham devido a quedas de preços implacáveis. Embora ações de preços selvagens possam ser comuns em criptomoedas meme, o Shiba Memu deseja mudar a narrativa com IA e utilidade concreta.

O Shiba Memu é uma moeda meme revolucionária que utiliza a inteligência artificial para se promover de maneira eficaz, e “pode fazer o trabalho de 100 agências de marketing.” Suas ofertas exclusivas têm atraído players no mundo das criptomoedas, apesar do inverno contínuo. A altcoin arrecadou $3.779.460,27 em sua pré-venda, confirmando a confiança dos investidores no SHMU.

No entanto, o que torna o Shiba Memu diferente de outros como o Dogecoin, que não conseguiu sobreviver apesar do apoio do CEO da Tesla, Elon Musk?

Compreendendo Shiba Memu

Shiba Memu é um novo token meme que usa tecnologia de IA para se anunciar globalmente. A alternativa é diferente de outras moedas digitais temáticas. Seu site indica que,

“Ao contrário de outros tokens meme, que exigem esforços de marketing significativos de equipes humanas para ganhar força, Shiba Memu criará suas estratégias de marketing, escreverá seu próprio PR e se promoverá em fóruns e redes sociais relevantes.”

Além disso, Shiba Memu aprenderá diariamente habilidades de marketing atualizadas, expandindo seu alcance com estratégias de promoção de alto nível para garantir o sucesso a longo prazo.

Uma moeda meme com casos de uso

O setor de moedas meme cresceu de uma capitalização de mercado de US$ 0 para mais de US$ 20 bilhões em 2022. No entanto, os ativos com tema canino tiveram desempenho inferior aos mercados pessimistas e a falta de utilidade parece ser o principal desafio. A maioria das pessoas considera esses memes cripto como tokens fofos que não dependem de nada além de hype.

Por exemplo, Shiba Inu perdeu 34,01% nos últimos doze meses, enquanto o Bitcoin ganhou 40% nesse período.

SHIB’s 1-year chart on Coinmarketcap

Enquanto isso, Shiba Memu resolve problemas de utilidade no mundo das moedas meme. Além de um rosto atraente, Shiba Memu se estabeleceu como um investimento lucrativo que pode gerar retornos sólidos graças a recursos como algoritmos de processamento de linguagem natural orientados por IA.

Além disso, os stakers do Shiba Memu desfrutarão de vários benefícios, incluindo a sugestão de caminhos para o ativo ser promovido. Os detentores receberão recompensas como mais moedas SHMU se a equipe aceitar a recomendação.

Além disso, a inteligência artificial da plataforma parece ilimitada, pois pode impulsionar o marketing por meio da análise de sentimentos. Ela examina redes sociais e fóruns em busca de viés em relação ao Shiba Memu. Os desenvolvedores podem usar os dados para intensificar seus esforços de marketing e eliminar preocupações que possíveis detentores possam ter. O meme revolucionário promete o que a comunidade deseja.

Você deveria comprar Shiba Memu?

De fato, a indústria de criptomoedas continua sendo uma arena altamente competitiva, e o Shiba Memu pode ser mais uma peça na gama de ativos digitais. No entanto, duas coisas diferenciam o SHMU de seus concorrentes. Além da comunidade vibrante que o apoia, o uso da inteligência artificial para autopromoção e aprimoramento de utilidade destacam o Shiba Memu.

O Shiba Memu estava sendo negociado a $0,033400 no momento desta notícia. Os primeiros adotantes poderão desfrutar de preços com desconto à medida que o valor do token aumenta diariamente às 18h GMT. Além disso, os entusiastas podem participar de sorteios para ganhar recompensas impressionantes.

Você pode visitar site de Shiba Memu para participar da pré-venda.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.