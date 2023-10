Uniswap lança uma versão beta fechada para Android de sua carteira

A exchange descentralizada de criptomoedas Uniswap deu um passo significativo na expansão de seu alcance ao lançar uma versão beta de seu aplicativo de carteira móvel para usuários do Android. A mudança visa tornar a maior troca de criptografia descentralizada do mundo mais acessível a um público mais amplo.

O Uniswap, conhecido por processar mais de US$ 1,7 trilhão em negociações desde seu início, estava disponível anteriormente apenas em dispositivos móveis PC e iOS, mas agora está estendendo suas ofertas móveis para usuários de Android.

Suporte multi-chain para usuários Android

O aplicativo de carteira beta para Android, lançado em 12 de outubro, traz uma série de recursos aos usuários.

Um dos recursos de destaque é a capacidade de permitir que os usuários selecionem moedas em diferentes redes blockchain sem a necessidade de trocar manualmente de rede. Isso agiliza a experiência do usuário e é compatível com várias redes, incluindo Polygon, Arbitrum, Optimism, Base e BNB Chain.

A Uniswap tem planos adicionais para melhorar a compatibilidade da cadeia no futuro, garantindo uma experiência multi-cadeia perfeita.

Maior segurança e transparência nas transações

O aplicativo de carteira Android da Uniswap também prioriza a segurança e a conscientização do usuário.

Para se proteger contra ataques front-running e sanduíche, o aplicativo roteia as transações Ethereum por meio de um pool privado. Os usuários têm a opção de desabilitar este recurso de acordo com suas preferências. Além disso, o aplicativo detecta a maioria das moedas com taxas de transferência integradas e exibe essas taxas diretamente na interface, proporcionando transparência aos usuários em relação aos custos de transação.

Para aqueles ansiosos por colocar as mãos na carteira Android, o Uniswap criou uma lista de espera por e-mail na qual os usuários podem ingressar para obter acesso antecipado ao aplicativo. Essa abordagem garante uma implementação controlada, ao mesmo tempo que dá aos entusiastas a oportunidade de explorar a nova plataforma Android.

The Uniswap wallet is coming to Android users



🫳

🎤



The Uniswap wallet is coming to Android users 🌐



— Uniswap Labs 🦄 (@Uniswap) October 12, 2023

A equipe do Uniswap também planeja aumentar a transparência e a segurança lançando o código-fonte aberto do aplicativo nas próximas semanas. Esta medida faz parte de uma auditoria de segurança mais ampla realizada em parceria com a Trail of Bits, demonstrando o compromisso da exchange com práticas robustas de segurança cibernética.

O lançamento da carteira Android Uniswap beta marca um avanço significativo no mundo das trocas descentralizadas de criptomoedas, à medida que o Uniswap continua a democratizar o cenário DeFi. Esta expansão traz o poder da negociação descentralizada e do fornecimento de liquidez do Uniswap para um público ainda mais amplo, permitindo que os usuários acessem o mundo do DeFi em qualquer lugar, diretamente de seus dispositivos Android.

Até o momento, porém, o token nativo do Uniswap, UNI, ainda não reagiu às notícias. Ele estava sendo negociado a US$ 4,01, queda de 1,80% nas últimas 24 horas.