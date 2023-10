O mundo das criptomoedas está agitado com três ativos digitais em tendência: Loom Network, BIG TIME e Memeinator.

Embora cada um desses tokens traga algo único para a mesa, os investidores e entusiastas estão monitorando de perto seus movimentos de preços e eventos de pré-venda.

Loom Network fortalecendo o ecossistema Ethereum

A Loom Network (LOOM) está agitando a criptoesfera por sua abordagem inovadora para resolver problemas de escalabilidade na rede Ethereum. LOOM atua como uma solução de escalonamento de Camada 2 para Ethereum, permitindo transações mais rápidas e econômicas.

De acordo com os dados mais recentes, LOOM está sendo negociado a US$ 0,32. Tem testemunhado uma tendência ascendente constante nas últimas semanas, refletindo o crescente interesse nas soluções da Camada 2 e seu potencial para aliviar o congestionamento do Ethereum. O token aumentou impressionantes 714% nos últimos 30 dias.

Loom Network price chart

BIG TIME está no topo da indústria de jogos

BIG TIME (BIGTIME) não é uma criptomoeda típica. É o token nativo de um jogo de interpretação de personagens de ação multiplayer que combina combates acelerados com uma economia in-game próspera. BIG TIME oferece aos jogadores a oportunidade de possuir, negociar e criar ativos digitais na forma de Tokens Não Fungíveis (NFTs). O que torna o BIG TIME especial é seu compromisso em tornar os elementos da Web3 invisíveis para os jogadores, garantindo uma experiência de jogo perfeita.

BIGTIME passou por flutuações de preços significativas, com seu valor atualmente em US$ 0,2425. Notavelmente, atingiu um máximo histórico de US$ 0,341 há apenas dois dias, significando o entusiasmo em torno desta criptomoeda de jogo única. A moeda subiu 250% nos últimos 30 dias.

BIG TIME price chart

Várias grandes exchanges de criptomoedas, incluindo Binance e BitGet, lançaram contratos perpétuos baseados em BIGTIME U.

Memeinator remodelando o cenário das moedas meme

Memeinator (MMTR) está reescrevendo a narrativa das moedas meme. Ela chamou a atenção por sua missão audaciosa de dominar o mercado de moedas meme e eliminar tokens mais fracos. Aproveitando o blockchain e a tecnologia de IA, o Memeinator visa trazer ordem ao mundo caótico das moedas meme, julgando tokens abaixo da média.

Progresso da pré-venda do Memeinator

A pré-venda do Memeinator foi extraordinária. Em menos de 48 horas, ultrapassou a marca de US$ 500 mil, catapultando-se para a fase 3 de sua pré-venda.

O que diferencia o Memeinator é o seu compromisso com o envolvimento da comunidade, com uma parte substancial do MMTR alocada para competições e grupos de marketing. A equipe também planejou uma distribuição gradual de tokens de pré-venda para garantir uma participação mais ampla.

A pré-venda do Memeinator disparou a US$ 0,01 e esgotou rapidamente na primeira fase. Atualmente, o MMTR custa US$ 0,011, com potencial para atingir US$ 0,012 à medida que os juros continuarem a aumentar.

Conclusão

O mercado de criptomoedas está sempre evoluindo e esses três tokens mostram como a inovação e as abordagens exclusivas podem levar a um sucesso notável. A Loom Network aborda as preocupações de escalabilidade do Ethereum, a BIG TIME reimagina os jogos integrando NFTs e o Memeinator tem a missão de limpar o espaço das moedas meme.

Investidores e entusiastas estão monitorando de perto esses tokens à medida que eles agitam seus respectivos nichos.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.