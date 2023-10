A plataforma P2E, Metacade (MCADE), está mais uma vez cumprindo a promessa que fez no lançamento do projeto. A rede principal do projeto será lançada no final de outubro e deverá abrir uma infinidade de novos desenvolvimentos. A equipe do projeto alinhou uma série de portfólios de produtos e parcerias antes do lançamento.

oStaking V2 da Metacade fornecerá retornos de 25% conforme a entrada fecha

O pool de staking do Metacade tem sido o ponto de discussão na semana passada, com US$ 412.482.335 em tokens apostados. O montante aproxima-se da meta de 500 milhões para o pool de staking, sublinhando um forte interesse.

O Staking v2 tem uma duração de seis meses e sucede ao Staking v1, que foi totalmente subscrito, arrecadando $250.000. A forte subscrição destaca o interesse que a Metacade gerou dentro de sua comunidade. Os investidores também são atraídos por um retorno de 25% sobre os tokens em staking. O retorno é um rendimento excepcionalmente alto respaldado por um projeto valorizado. Os stakers também terão a oportunidade de solicitar um Metacader Pass vitalício.

Parceria Polygon para desbloquear oportunidades de jogos emocionantes

No início deste mês, o Metacade anunciou que fez parceria com o núcleo de jogos Polygon Labs. O Metacade afirma que a parceria aumentará a acessibilidade de centenas de novos jogos através do Polygon. O CEO da Metacade, Russell Bennett, comentou:

Esta colaboração sempre fez parte dos nossos objetivos, impulsionada pelo nosso profundo respeito pelo trabalho notável da Polygon Labs e pela nossa paixão partilhada pelos jogos blockchain. Afinal, é evidente que os protocolos Polygon desempenharão um papel fundamental no futuro da indústria.

Polygon tem sido uma solução líder de escalonamento Ethereum. A plataforma atraiu empresas que entram na Web 3.0 devido aos seus baixos custos de transação e alta escalabilidade.

O Metacade acredita que a Polygon está alinhada com seu compromisso de oferecer experiências de jogo emocionantes. A parceria também é crucial para o Metacade, pois ela se reposiciona para ter o controle dos jogos da Web 3.0.

Desbloqueando valor por meio de parcerias de jogos e Transak

O crescimento exponencial do Metacade levou a equipe a considerar acordos benéficos para a comunidade. Algumas parcerias de jogos emocionantes incluem Ember Sword, Heroes Holdem, Heroes Battle Arena e Great Escape. Algumas parcerias futuras no Metacade incluem os jogos Definity Legend e Oxya Origin.

O Metacade também se prepara para integrar a Transak, uma desenvolvedora de rampas de entrada e saída de moeda fiduciária. A Transak permitirá que os investidores comprem MCADE sem taxas de cartão através do site do Metacade. As parcerias não apenas aumentam a acessibilidade do MCADE, mas também o tornam um investimento atrativo.

Metacade: uma comunidade de jogadores que oferece maneiras únicas de ganhar

O potencial da Metacade não aconteceu por acaso. A equipe se envolve com a comunidade por meio de AMAs frequentes (Ask Me Anything). Os AMAs são comunicados antecipadamente por meio das redes sociais da Metacade. Qualquer pessoa pode fazer perguntas e buscar esclarecimentos. As redes sociais construíram confiança, permitindo que a comunidade atue como uma só.

No futuro, o Metacade aspira ser um ecossistema governado pela comunidade. A equipe está de olho em uma estrutura DAO até o quarto trimestre de 2024. Com a transição, os membros podem tomar decisões e determinar a direção da entidade.

A atração do Metacade também se reflete no seu modelo de receita. Publicidade, uma plataforma de lançamento para empresas da web 3.0 e vagas de empregos serão apresentadas no Metacade. Outros são taxas de inscrição para torneios, sorteios e jogos de arcade play-to-play.

Por outro lado, os usuários do Metacade ganham por meio dos recursos Play2Earn, Create2Earn e Compete2Earn. Um recurso Work2Earn, a ser lançado no primeiro trimestre de 2024, trará oportunidades de emprego da Web 3.0 aos usuários.

Matacade é um bom investimento?

A próxima rede principal do Metacade é a cereja no bolo para um projeto que já deu um salto gigantesco. A mainnet receberá um conjunto completo de lançamentos de produtos e desenvolvimentos para a Metacade. Como tal, o Metacade está pronto para se tornar um projeto completo que impulsionará o valor e o preço do token.

Você também pode consultar as grandes exchanges onde o MCADE foi listado. Você pode comprar MCADE na Uniswap, BitMart, Bitget e Coinstore, com mais listagens chegando.

Com o acima exposto, MCADE é um investimento potencial de 10x no futuro. O valor do token pode ser desbloqueado a partir de vários casos de uso, listagens e parcerias.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.