Memeinator é um bom investimento?

Ao investir em criptomoedas de meme, os investidores têm uma história de dois lados para contar. Basta pensar nos primeiros investidores do Dogecoin ou nos apoiadores do PEPE quando ele estreou no início deste ano. Eles devem ter se tornado milionários e bilionários da noite para o dia, certo? No entanto, os investidores foram lançados no esquecimento por acreditar em memes de baixa qualidade e suas paródias. Então, qual é o caminho para os investidores de memes? Memeinator (MMTR) tem uma solução, e um apelo frenético de um autodenominado destruidor de memes conquistou o coração de muitos.

Memeinator: Um potencial destruidor de memes com valor de mercado de US$ 1 bilhão?

Ninguém pode negar o crescimento indiscutível e o papel das criptomoedas meme na era do blockchain. Com uma capitalização de mercado de quase US$ 0 em 2020, os tokens meme agora comandam um excelente volume de negociação de US$ 36 bilhões. Isso não aconteceu sem obstáculos, já que os memes fracos prejudicaram as perspectivas do mercado.

O Memeinator promete limpar o setor usando suas intervenções de marketing engenhosas e lideradas por IA. Ele escaneia a web, auxiliado pela IA, para encontrar os memes patéticos e enfrentá-los de frente. Tokens de meme que carecem de originalidade e charme estarão na mira do Memeinator. O Memeinator tem um plano para alcançar esse objetivo.

O projeto investe em forte branding e marketing para aproveitar a mania dos memes existente. O marketing ajuda o Memeinator a gerar frenesi, dominando as conversas sociais. Dessa forma, o Memeinator pode se tornar um verdadeiro meme, desalojando seus pares que permaneceram no comando por muito tempo.

Um jogo a ser lançado após o término da pré-venda também ajudará o Memeinator em sua missão. Os jogadores enfrentarão memes inimigos da vida real em combate total e os destruirão. O objetivo é alcançar a dominação e garantir que apenas os memes mais fortes sobrevivam. O recurso do jogo aumenta a utilidade do token e torna o projeto uma forma divertida de investir.

Memeinator é um bom investimento?

Os investidores do Memeinator obtiveram lucros no início da pré-venda do projeto. Na terceira etapa, o token tem um preço atraente de US$ 0,0112, com mais de US$ 690 mil vendidos. A pré-venda da terceira fase está quase concluída, com o preço esperado em US$ 0,0118 na próxima fase.

A pré-venda do Memeinator pode ser lucrativa para investidores que buscam aproveitar os ganhos iniciais. A pré-venda ocorre em 29 etapas, com o preço do token subindo a cada fase. Quando a pré-venda terminar, o preço do MMTR terá subido 132%. Do ponto de vista de investimento, os ganhos de pré-venda são atrativos, explicando a demanda inicial pelo token.

O potencial de longo prazo do Memeinator também parece admirável com base na utilidade do projeto. A IA está sendo cada vez mais utilizada e o Memeinator capturou isso muito bem. Além de apoiar a pretendida dominação de memes do Memeinator, a IA reforça a seriedade do projeto. Por exemplo, Memeinator usa tecnologia OpenAI e APIs do Twitter. Ao fazê-lo, o projeto aproveita os produtos existentes para obter e fornecer utilidade.

O whitepaper do Memeinator também destaca a utilidade do projeto nas áreas da Web 3.0. Alguns deles incluem um recurso de staking e NFTs exclusivos para a comunidade. Esses aplicativos adicionam uma camada de utilidade, tornando o Memeinator mais do que uma criptomoeda meme.

O Memeinator aumentará 10x?

O futuro do Memeinator e do preço está nas tendências de adoção. A pré-venda deu uma ideia do que esperar, tornando-o um ganhador potencial de 10x quando listado.

O Memeinator também pretende ser listado nas exchanges mais populares e em uma comunidade de apoio. A disponibilidade do token nas principais exchanges tornará o token conhecido e desbloqueará a demanda.

Do ponto de vista especulativo, o Memeinator poderia ganhar mais de 10 vezes à medida que mais investidores aderissem à pós-listagem. Os tokens Meme aumentaram em margens semelhantes e mais altas, e o Memeinator pode replicar os ganhos. No longo prazo, os ganhos poderão ser maiores à medida que o Memeinator cumprir sua promessa e desbloquear mais utilidades.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.