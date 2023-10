A economia do suor se expande para mais países à medida que o preço do token $ SWEAT aumenta

Sweat Economy (SWEAT), o ecossistema Web3 de rápido crescimento, deverá continuar seu plano de expansão à medida que for lançado em mais países. Em comunicado à Invezz, a empresa disse que está expandindo suas operações para países como Bahamas, Estados Unidos, Botsuana, Jamaica e Gana.

O novo lançamento significa que os residentes nesses países agora podem começar a usar seu aplicativo para ganhar recompensas de $SWEAT por exercícios. Os usuários usam o aplicativo da plataforma conhecido como Sweatcoin para verificar seu movimento, tokenizando sua atividade física. $SWEAT existe no protocolo NEAR, uma das redes de camada 1 mais rápidas.

O anúncio veio poucos dias depois de uma votação histórica no ecossistema do Sweat, onde os usuários decidiram queimar e realocar tokens ociosos para apoiar o processo de expansão. Em comunicado, Oleg Fomenko, cofundador da Sweat, disse:

“Estamos entusiasmados por finalmente trazer a experiência da Economia do Suor para os Estados Unidos e outros 8 mercados. Estamos entusiasmados porque os residentes desses países também poderão – literalmente – ENTRAR NA CRIPTO. Nossa comunidade global de usuários tem sido fundamental no apoio a este lançamento e estamos gratos pela sua participação.”

Sweat Economy faz parte da Sweatcoin, um dos maiores players do espaço Web3. Possui mais de 140 milhões de usuários registrados e ainda é considerado o aplicativo de fitness mais popular do setor.

Os usuários só precisam baixar e instalar o aplicativo, registrar-se, criar uma carteira Sweat e começar a cunhar o token $ SWEAT apenas caminhando, correndo ou outras atividades físicas. Os usuários podem então armazenar esses tokens ganhos em seus frascos de crescimento, que são salvos e multiplicados. Além disso, eles podem participar do SWEAT Hero, um jogo NFT para ganhar mais tokens.

Todos esses recursos fizeram do SWEAT uma das criptomoedas mais detidas no mundo e o 13º token mais usado ativamente. Esta expansão ajudará a impulsionar esse crescimento.

Todos esses marcos explicam por que o preço do SWEAT se recuperou modestamente, mesmo com a continuação do inverno criptográfico. Depois de atingir o mínimo de US$ 0,0042 em junho, o token saltou mais de 137% e agora está pairando perto de seu nível mais alto desde abril.