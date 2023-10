Baleias Chainlink adicionam 5,12 milhões de LINK enquanto pequenos varejistas buscam lucros

O preço do Chainlink recuou cerca de 1,5% nas últimas 24 horas, sendo atualmente negociado em torno de US$ 7,48 nas principais bolsas. O pico intradiário de acordo com os dados da CoinGecko no início de terça-feira está perto de US$ 7,80, com a pequena queda ocorrendo enquanto os comerciantes de varejo buscam realizar lucros após ganhos recentes que fizeram o preço do LINK subir 20% nos últimos 30 dias.

Enquanto isso, os dados da rede mostram que o principal grupo de detentores de LINK, as chamadas baleias com 100.000 a 1 milhão de tokens, elevou o valor total de sua carteira para o maior nível em seis anos. A acumulação aumentou à medida que o apoio institucional continua a desencadear um sentimento positivo para a altcoin.

Baleias compraram mais de 5,12 milhões de LINK na semana passada

A plataforma de inteligência de mercado Santiment compartilhou dados da rede da Chainlink na segunda-feira, mostrando que o LINK estava se mantendo perto de um nível de suporte importante em meio a negócios de lucro de pequenos comerciantes de varejo. Mas em meio a esse cenário houve um acúmulo agressivo por parte das baleias, que, de acordo com a plataforma, adicionaram mais de 5,12 milhões de tokens LINK no valor de mais de US$ 38 milhões às suas participações totais na semana passada.

Sentimento escreveu no X:

“Chainlink está em US$ 7,51, agora +30% nas últimas 5 semanas. Neste período, carteiras com $ LINK de 100 mil a 1 milhão acumularam-se agressivamente, com $ 38,5 milhões em moedas adicionadas apenas na semana passada. Seus movimentos são mais relevantes do que pequenos comerciantes varejistas realizando lucros.”

Perspectiva de preço do elo de cadeia

A atividade das baleias dá continuidade a uma recente reviravolta positiva para o Chainlink, impulsionada pela maior adoção da tecnologia do protocolo blockchain. A altcoin também deverá explodir em meio a um aumento na tokenização de ativos do mundo real, um setor que atraiu o gigante financeiro global JPMorgan.

Esta perspectiva ajudou a perspectiva geral para a tokenização e ajudou o recente impulso positivo para o preço do Chainlink. Apesar das quedas observadas nas últimas 24 horas, o LINK/USD pode, portanto, permanecer em uma trajetória de alta e possivelmente subir se o preço ultrapassar os US$ 8,00.

No entanto, o quadro positivo pode depender de os touros se manterem acima da área de suporte de US$ 7,40. Se houver uma revisão da zona de demanda perto de US$ 7,00, o LINK poderá arriscar uma nova queda para as mínimas de setembro de US$ 5,80.