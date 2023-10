BitGo adquire empresa de software HeightZero para agilizar o gerenciamento de ativos digitais

Um comunicado de imprensa mostra que a empresa de custódia de criptografia BitGo comprou o HeightZero, um movimento estratégico que garantirá acesso eficiente a ativos digitais para participantes institucionais. HeightZero é uma plataforma de software que permite que indivíduos ricos invistam em ativos digitais.

JUST IN: @BitGo, a crypto custody company, has bought HeightZero, a software firm that helps wealth managers offer digital asset investments to clients. pic.twitter.com/tvIkXyqFOZ — DeFi Planet (@PlanetDefi) October 17, 2023

Embora as entidades ainda não tenham divulgado detalhes financeiros, o acordo mostra o crescente apelo da criptografia para investidores institucionais. Além disso, algumas entidades líderes em criptomoedas estão procurando satisfazer a crescente demanda por moedas digitais por parte dos principais gestores de patrimônio.

O mercado de criptografia permanece especulativo e em ritmo acelerado, evidentemente pelas últimas notícias falsas que viram o Bitcoin subir para US$ 30 mil antes de cair em poucos minutos. No entanto, o chefe da BitGo, Mike Belshe, acredita que uma aprovação pontual do ETF Bitcoin atrairia gestores de patrimônio para a indústria. Além disso, ele estava orgulhoso de trabalhar com HeightZero, afirmando:

“Hoje, a plataforma HeightZero é universalmente classificada como a melhor solução para gestores de patrimônio e SLAs que trabalham no mercado de ativos digitais. Estamos orgulhosos de ter feito parceria com a HeightZero nos últimos anos e de fazer parte de seu incrível crescimento. Esta aquisição é uma duplicação do espaço para BitGo, HeightZero e nossos clientes. Esperamos manter a posição de liderança da HeightZero enquanto aumentamos a segurança, a proteção e os recursos fornecidos nos produtos conjuntos.”

HeightZero ajuda indivíduos ricos na geração de extratos, faturamento automatizado, reequilíbrio de portfólio e tributação. A maioria dos consultores está explorando ativos criptográficos, mas apenas alguns alocam moedas digitais em contas de clientes, citando barreiras como questões de custódia, opções de investimento limitadas e desastres de instituições centralizadas.

Gerenciamento seguro e eficiente de ativos digitais

Enquanto isso, a HeightZero projetou suas soluções para oferecer aos consultores experiências e recursos para gerenciamento de ativos digitais. Marc Nicholas, da Arbor Digital Investment Management, comentou sobre o desenvolvimento,

“A plataforma de tecnologia da HeightZero combinada com a custódia de nível institucional da BitGo é o que gestores de ativos como nós precisam para fornecer com segurança nosso serviço discricionário completo a consultores financeiros nos EUA de forma eficiente. Temos orgulho de trabalhar com parceiros como BitGo e HeightZero que estão alinhados com nossos missão e não comprometerá a segurança.”