A implacável corrida de alta dos preços do açúcar ganha força: mais vantagens?

Os preços do açúcar continuaram subindo esta semana, à medida que persistiam as preocupações com a oferta. Dados do TradingView mostram que os contratos à vista de açúcar estavam sendo negociados a quase US$ 27,35 na quarta-feira, alguns pontos abaixo da máxima acumulada no ano de US$ 27,75. Ao todo, os preços subiram quase 200% em relação ao nível mais baixo de 2020.

As preocupações com o fornecimento permanecem

O açúcar e vários outros produtos, como o sumo de laranja, o óleo de palma e o gado vivo, registaram um forte aumento este ano. Um dos principais impulsionadores deste desempenho é a redução da oferta, à medida que os principais países produtores atravessam uma seca.

O relatório mais recente da WASDE mostrou que a oferta de açúcar para a temporada 2022/23 cairia em mais de 178 mil toneladas devido aos rendimentos mais baixos na Louisiana, o maior estado produtor dos Estados Unidos.

O relatório também mostrou que a oferta de açúcar dos EUA para a temporada 2023/24 cairia em 182 mil STRV devido aos estoques iniciais mais fracos. A produção do México também está sob pressão devido à seca em áreas-chave do Pacífico Ocidental. O relatório acrescentou :

“A produção do México para 2023/24 foi reduzida em 225.000 toneladas, para 5,575 milhões. O México está atualmente enfrentando condições de seca generalizada. A quantidade de chuvas no período de abril a setembro atingiu os níveis mais baixos desde 2013 em 12 dos 15 estados onde a cana-de-açúcar é cultivada.”

Os preços do açúcar também subiram devido ao contínuo aumento do petróleo bruto. O Brent saltou para US$ 90 na quarta-feira, enquanto o West Texas Intermediate (WTI) voltou a subir para US$ 87. Analistas do JP Morgan veem preços subindo para US$ 150 nesta corrida de touros.

O açúcar é uma parte importante do setor energético, uma vez que é utilizado para fabricar biocombustíveis. Na maioria dos períodos, a procura de açúcar aumenta quando o preço do petróleo bruto está em tendência ascendente.

Previsão dos preços do açúcar

O gráfico diário mostra que os preços do açúcar têm apresentado forte tendência de alta nos últimos anos. Neste período, o preço saltou acima das médias móveis de 50 e 100 dias. Também está se aproximando do importante nível de resistência de US$ 27,58, o ponto mais alto deste ano.

O açúcar também subiu acima do nível de resistência principal em US$ 26,60 (máximo de 21 de junho). O Índice de Força Relativa (RSI) também subiu. Portanto, o açúcar tem impulso para continuar subindo. Se isso acontecer, o próximo preço a ser observado será de US$ 30.