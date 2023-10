Reddit encerrando programa de pontos comunitários, tokens MOON, BRICK, DONUT despencam

Em um anúncio recente, o Reddit anunciou sua decisão de encerrar seu programa de pontos comunitários. Após o anúncio, os tokens ERC-20 baseados em Ethereum MOON, BRICK e DONUT testemunharam quedas acentuadas de valor.

O antigo serviço de recompensas baseado em blockchain, “Community Points”, que começou há três anos para incentivar o envolvimento positivo em subreddits específicos com o objetivo de promover conteúdo de maior qualidade, será descontinuado em 8 de novembro.

Desafios regulatórios e de escalabilidade

A decisão de descontinuar o programa foi influenciada por vários fatores, incluindo desafios regulatórios e limitações de escalabilidade.

O membro da equipe do Reddit expressou que, apesar de ver potencial nos Pontos da Comunidade, não havia uma maneira viável de escalá-lo em toda a plataforma. A mudança do ambiente regulamentar exacerbou ainda mais as limitações do programa, tornando a sua manutenção cada vez mais difícil.

Tokens do Reddit despencam

O anúncio do encerramento do programa teve impacto direto nos tokens associados. MOON, que serviu como ativo nativo para o subreddit r/cryptocurrency, sofreu uma queda alarmante de mais de 85% em valor ao longo de 24 horas.

O BRICK viu um declínio de aproximadamente 50,65%, enquanto o valor do DONUT caiu quase 48% durante o mesmo período.

O declínio repentino e substancial do valor do token levou a especulações entre alguns usuários de que a decisão do Reddit parecia uma “puxada de tapete”.

Puxar o tapete é uma tática maliciosa em que os desenvolvedores abandonam um projeto, deixando os investidores com perdas significativas. Independentemente de esta acusação ser genuína ou sarcástica, o impacto sobre os detentores de tokens permanece considerável.

À medida que o Reddit encerra o programa Community Points, o valor dos tokens e a decepção dos usuários afetados atraíram a atenção da comunidade de criptomoedas. A decisão é um desenvolvimento significativo tanto para o Reddit quanto para os entusiastas da criptografia que se envolveram com o programa, e destaca os desafios da integração da tecnologia blockchain e dos sistemas de recompensas em plataformas sociais de grande escala.