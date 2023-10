Metacade (MCADE) esteve em uma grande jornada nas últimas semanas. Tudo começou quando o token teve um aumento notável em seu preço, disparando para impressionantes US$ 0,0099 após o anúncio de sua listagem na Bitget. A notícia gerou imenso entusiasmo entre os investidores e o preço do MCADE refletiu esse entusiasmo.

Porém, como diz o ditado no mundo das criptomoedas, o que sobe deve descer. O preço do MCADE caiu brevemente para US$ 0,0047, uma queda significativa em relação aos seus máximos recentes. No entanto, tais oscilações de preços não são incomuns no mercado de criptomoedas, muitas vezes atribuídas ao sentimento do mercado, aos volumes de negociação e a fatores externos.

A antecipação de uma parceria futura com a Oxya Origin ajudou a amortecer a queda. MCADE teve uma recuperação, voltando para US$ 0,0077. O token agora está sendo negociado na faixa de US$ 0,0060 e US$ 0,0072.

Colaboração do Metacade com Oxya Origin

A expectativa em torno da parceria da Metacade com a Oxya Origin vinha crescendo por um tempo, e com razão. Oxya Origin não é apenas mais um título de jogo; ele representa uma fusão de tiro e estratégia dentro de um ecossistema de propriedade dos jogadores. Os jogadores teriam a oportunidade de fazer pré-registro para o jogo “Road To Genesis”, onde poderiam ganhar tokens lutando contra ondas de inimigos renegados.

Esta parceria sinalizou o compromisso do Metacade em ultrapassar os limites do GameFi (Game Finance), um setor que está ganhando imensa força no mundo cripto. É onde os jogos e a tecnologia blockchain convergem, permitindo aos jogadores não apenas desfrutar de experiências de jogo envolventes, mas também colher recompensas financeiras. A adição da Oxya Origin à plataforma Metacade segue uma parceria com a Polygon à medida que o ecossistema Metacade continua a crescer.

Colaboração Polygon Labs

A história do Metacade não termina com Oxya Origin. Em um movimento que chamou a atenção dos entusiastas de blockchain e jogos, o Metacade anunciou uma colaboração inovadora com a Polygon Labs em 3 de outubro de 2023. Esta parceria não envolve apenas unir forças; trata-se de revolucionar o cenário dos jogos.

Polygon Labs é especializado em soluções de escalonamento Ethereum, e sua colaboração com o Metacade visa impulsionar a aquisição de usuários, testes e a adoção de centenas de novos jogos nos protocolos Polygon. Esta parceria abre novos horizontes para o Metacade, conectando-a a um público global de jogadores em uma das maiores blockchains de jogos.

Os protocolos Polygon já deixaram sua marca na área de jogos e finanças descentralizadas. Com soluções de escalonamento eficientes e baixas taxas de transação, eles aprimoraram a experiência de jogo e capacitaram os desenvolvedores a criar jogos baseados em blockchain. Esses jogos oferecem propriedade real dos ativos do jogo e potencial para recompensas financeiras.

Para o Metacade, esta parceria é uma prova do seu compromisso em oferecer uma experiência de jogo de alto nível. As taxas de gás reduzidas se traduzem em uma experiência de jogo mais tranquila, livre das restrições de custos elevados e transações lentas. É uma situação ganha-ganha tanto para a plataforma quanto para seus usuários.

Dennis Lavelle, Chefe de Parcerias do Metacade, enfatizou a mudança estratégica para abraçar os jogos móveis modernos. Esta expansão, juntamente com o foco contínuo em jogos arcade, posiciona o Metacade para capturar uma parcela mais significativa do mercado de jogos e atrair mais investimentos no token MCADE, recompensando a lealdade de sua comunidade de investidores.

Conclusão

O mundo dos jogos blockchain está evoluindo rapidamente e o Metacade está na vanguarda dessa transformação. A consolidação do preço simbólico e as parcerias estratégicas demonstram sua dedicação em fornecer as melhores experiências de jogo possíveis para sua comunidade.

Como o MCADE continua a ser negociado entre US$ 0,0060 e US$ 0,0072, fica claro que a jornada está longe de terminar. Com a Oxya Origin e a Polygon Labs ao seu lado, a Metacade está preparado para revolucionar o futuro dos jogos e redefinir a interseção entre jogos e tecnologia blockchain. Fique ligado para mais atualizações, pois esta plataforma dinâmica continua a agitar o mundo da criptografia e dos jogos.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.