Minha previsão contrária para USD/MXN estava certa: o que vem a seguir para o peso mexicano?

A taxa de câmbio USD/MXN continuou a subir à medida que o aumento do índice do dólar americano (DXY) continuava. O par subiu para uma máxima de 18,50, o ponto mais alto desde 24 de março. Aumentou mais de 10% em relação ao nível mais baixo deste ano.

Os riscos DXY e dos EUA permanecem

O peso mexicano foi uma das moedas dos mercados emergentes com melhor desempenho este ano. No seu pico em agosto, a moeda subiu mais de 25% em relação ao seu nível mais baixo em 2021. Esta recuperação aconteceu quando a economia mexicana aproveitou a recuperação da economia americana.

O México teve um bom desempenho nos últimos meses, ajudado pelo conceito de nearshoring à medida que aumentam as tensões entre a China e os EUA. Muitas empresas, incluindo a Tesla, estão transferindo algumas de suas operações para o país.

Recentemente, no entanto, o par USD/MXN inverteu-se à medida que o índice do dólar americano subiu. O índice DXY, que acompanha o dólar em relação a uma cesta de moedas, subiu para US$ 107, o nível mais alto desde novembro do ano passado.

O dólar americano disparou, uma vez que a Reserva Federal permaneceu bastante agressiva nos últimos meses. Elevou as taxas para entre 5,25% e 5,50%, o nível mais alto em mais de 20 anos.

Como resultado, os rendimentos dos títulos do Tesouro americanos dispararam para os níveis mais elevados em décadas. Os rendimentos de 10 e 30 anos saltaram para 5,01% e 4,85%, respectivamente. Os rendimentos dos títulos de curto prazo também dispararam, levando muitas pessoas no México a começarem a migrar para a segurança do dólar americano.

O par USD/MXN também se recuperou devido às decisões pacíficas do banco central mexicano. Deixou as taxas inalteradas nos últimos minutos e apontou para um corte nas taxas em meados de 2024. Isto aconteceu enquanto a inflação do México continuava a cair.

Análise técnica USD/MXN

Gráfico USD/MXN por TradingView

Escrevi uma previsão relativamente contrária de USD para MXN em agosto, quando o par estava caindo. Na época, previ que o par iria se recuperar, citando o padrão de cunha descendente que estava se formando. Uma cunha é um dos padrões de reversão mais populares. O par também formou um pequeno padrão de fundo duplo em 16,64.

Recentemente, o preço do USD/MXN ultrapassou a média móvel de 200 dias, sinalizando que os compradores estão no controle. Portanto, o par provavelmente continuará subindo, já que os compradores visam o ponto de resistência principal em 19,40, a oscilação mais baixa em março de 2022.

