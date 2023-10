O índice KOSPI Composite se aproxima da correção à medida que os riscos globais aumentam

O Índice Composto KOSPI continuou a sua liquidação após a pausa relativamente agressiva do Banco da Coreia. O índice, que acompanha o maior índice da Coreia do Sul, caiu quase 2% na quinta-feira. Atingiu um mínimo de KRW 2.415, alguns pontos acima do mínimo do mês passado de KRW 2.400. Caiu quase 10% em relação ao ponto mais alto deste ano.

Tom agressivo do Banco da Coreia

O índice KOSPI juntou-se aos seus pares globais numa profunda liquidação, à medida que os riscos de mercado aumentavam. Nos Estados Unidos, o índice de medo e ganância caiu para a zona de medo de 26, à medida que os rendimentos das obrigações continuaram a subir. O rendimento do Tesouro de 30 anos saltou para 5% na quarta-feira, o nível mais alto desde 2007.

Índices americanos como Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq 100 caíram mais de 1% na quarta-feira, à medida que esses riscos aumentavam. Da mesma forma, na Ásia, o índice China A50 caiu mais de 2,45%, enquanto o BIST 100 caiu mais de 3,36%. Parece que os investidores estão ficando nervosos com o estado da economia mundial.

As guerras na Ucrânia e em Israel continuam enquanto o Irão solicita à OPEP que imponha um embargo petrolífero a Israel. Como resultado, o preço do petróleo bruto subiu, com o Brent sendo negociado a US$ 92 e o WTI a US$ 88. A Coreia do Sul sofre quando os preços da energia sobem, uma vez que é um importador líquido.

O índice KOSPI também despencou após a última decisão sobre taxas de juros do Banco da Coreia. Como era amplamente esperado, o banco decidiu manter as taxas de juro inalteradas em 3,50%, onde têm estado nos últimos meses.

O banco observou que poderia retomar os aumentos das taxas novamente se a inflação continuar teimosamente alta. No entanto, a maioria dos analistas espera que as taxas sejam mantidas inalteradas até 2024, altura em que realizará vários cortes.

A economia sul-coreana está a atravessar um longo período de desaceleração, à medida que as exportações de produtos essenciais, como os semicondutores, enfrentam dificuldades. Os dados mais recentes mostraram que a economia expandiu 0,6% no segundo trimestre, enquanto a inflação diminuiu para 2,3% desde o máximo do ano passado de 6,3%.

Análise técnica do índice KOSPI

O gráfico diário mostra que o índice KOSPI Composite tem estado sob intensa pressão nos últimos meses. Atingiu o pico de KRW 2.673 em agosto e caiu quase 10%. Isto significa que o índice está agora se aproximando de um mercado de correção.

Mais recentemente, as ações caíram abaixo do suporte de KRW 2.480, a oscilação mais baixa em agosto. Também se moveu abaixo das médias móveis exponenciais (EMA) de 50 e 25 dias, enquanto o Índice de Força Relativa (RSI) caiu.

Portanto, a perspectiva para o índice KOSPI é de baixa, o que poderá levá-lo a uma correção. Uma correção ocorre quando um ativo cai pelo menos 10% em relação ao seu pico.

