O mercado de criptomoedas experimentou surtos repentinos no início desta semana devido a notícias falsas sobre a aprovação de um ETF de Bitcoin, o que desencadeou movimentações de preços selvagens. No entanto, a maioria dos ativos digitais despencou. Além disso, as coisas podem se desenrolar de qualquer maneira, já que os investidores mantêm um sentimento neutro.

Enquanto isso, o Bitcoin permaneceu acima de US$ 28 mil até o momento, sendo negociado a $28.248. Embora o mercado alternativo imite os movimentos do BTC, algumas moedas, incluindo Apecoin e Memeinator, atraem a atenção devido ao seu potencial futuro.

ApeCoin (Ape) – uma rede de jogos lucrativa

O Apecoin estava sendo negociado a $1,10 no momento desta publicação, registrando uma queda de 0,72% nas últimas 24 horas. Além disso, teve um ganho de cerca de 5% na última semana, à medida que mais compradores entraram no mercado. A altcoin apresentou cinco candlesticks verdes consecutivos em seu gráfico de 24 horas, indicando a predominância dos touros.

APE 7-day chart on Coinmarketcap

Além disso, a Proposta de Melhoria do Apecoin para o período de 12 a 18 de outubro sugere uma atividade considerável na blockchain, o que explica o aumento recente no preço da altcoin.

Algumas propostas destacam o mercado de anúncios ADSHARE da Apecoin, que permitirá aos criadores monetizar suas atividades. Além disso, poderá apresentar o APE Papercraft, modelo imprimível com a logomarca da moeda abrangendo edições físicas e digitais.

Outros planos incluem o lançamento de sessões de Yoga e a listagem da Apecoin no COINHERO. Estes desenvolvimentos podem impulsionar a rede APE e atrair investidores para comprar os tokens, traduzindo-se em sólidas recuperações de preços. Um movimento além da resistência de US$ 1,11 parece provável nos próximos dias.

Memeinator (MMTR): Um memecoin com foco em utilidade e benefícios para investidores

Memeinator é um novo token meme que planeja dominar o setor de criptomoedas, destruindo moedas temáticas inúteis enquanto visa US$ 1 bilhão em capitalização de mercado. O projeto parece determinado a dominar o mercado Web3, confirmando a confiança dos investidores com mais de US$ 770 mil arrecadados na pré-venda.

Memeinator utiliza técnicas de marketing de última geração e estratégias inovadoras para alcançar players globais. O ativo está atualmente em pré-venda, sendo negociado a US$ 0,0118 no momento da redação deste artigo. Enquanto isso, o preço do MMTR aumentará de US$ 0,01 para US$ 0,049 antes do lançamento da moeda nas exchanges.

Você deve investir no Memeinator?

A ICO da Memeinator verá o MMTR subir 390% à medida que os investidores agarram sua participação. Isso significa que os primeiros players poderão desfrutar de retornos impressionantes antes do lançamento do projeto. A moeda meme apresenta tokenômica deflacionária e vários casos de uso dentro da plataforma.

A maioria dos ativos de meme luta com utilidade. Assim, o Memeinator pode desfrutar de uma demanda estável no mercado. Além disso, o fornecimento fixo de moedas pode exercer pressão positiva sobre o preço do MMTR à medida que mais indivíduos ingressam na rede.

O Memeinator parece ter tudo o que é necessário para atingir seu objetivo de capitalização de mercado de US$ 1 bilhão e garantir um crescimento sustentado para a criptomoeda.

Você pode encontrar mais informações sobre o Memeintor em seu site.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.