Bitcoin se aproxima de US$ 30 mil em meio ao aumento do otimismo do BTC ETF

O Bitcoin (BTC) ganhou cerca de 4% nas últimas 24 horas, aproximando-se da significativa marca de US$ 30 mil. A criptografia líder por capitalização de mercado mudou de mãos por US$ 29.330 durante esta publicação. Além disso, ganhou quase 10% nos últimos sete dias.

BTC 7-day Chart on Coinmarketcap

O BTC permaneceu elevado na semana passada em meio ao sentimento otimista em torno da possível aprovação do ETF Bitcoin à vista. Muitos analistas, incluindo o renomado Michael van de Poppe, acreditam que a autorização de um fundo negociado em bolsa é apenas uma questão de quando.

The Spot #Bitcoin ETF is inevitable. — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) October 19, 2023

A vantagem do Bitcoin catalisou o otimismo no mercado geral de criptografia. Os ativos bifurcados do BTC BSV e BCH ganharam até 26% para liderar a recuperação do mercado alternativo.

Juros renovados do ETF

Enquanto isso, os provedores de fundos negociados em bolsa alteraram suas aplicações recentemente, à medida que os proponentes instavam a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos a aprovar um ETF Bitcoin. Além disso, os requerentes continuam a analisar o seu pedido para atender às diretrizes da SEC.

JUST IN: BlackRock updates ETF prospectus after talks with 🇺🇸 SEC – just as Ark and Fidelity have 👀 pic.twitter.com/v188wUmdAu — Bitcoin News (@BitcoinNewsCom) October 19, 2023

Os gigantes financeiros BlackRock, Ark Invest e Fidelity atualizaram seu prospecto de ETF após negociações com o regulador. Além disso, o presidente Gary Gensler confirmou que a SEC está trabalhando em propostas de fundos negociados em bolsa de Bitcoin.

