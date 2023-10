USD/ARS, índice S&P Merval em máximos recordes antes das eleições: o que vem a seguir?

O USD/ARS e o índice S&P Merval estarão em destaque nos próximos dias, à medida que a Argentina se encaminha para a sua eleição altamente importante. O índice MERVAL foi um dos índices com melhor desempenho este ano, subindo mais de 178%. Por outro lado, o peso argentino caiu para o seu mínimo histórico.

Eleições na Argentina à frente

As ações argentinas registaram um forte desempenho este ano, mesmo quando a economia atravessava o período mais negro de que há registo. O índice MERVAL, que acompanha as 20 maiores empresas do país, disparou 178% este ano em moeda local. Os seus retornos anualizados nos últimos cinco anos são de 75,84%, superiores aos dos seus pares globais.

As ações argentinas subiram à medida que os investidores esperam que a mudança de regime e as avaliações baratas ajudem a mudar a economia. Também aumentou, uma vez que os investidores continuam optimistas quanto a um resgate do Fundo Monetário Internacional (FMI). Além disso, a China concedeu recentemente 6,5 mil milhões de dólares à Argentina através de um swap cambial que os dois governos enfrentam.

Ainda assim, as ações da Argentina e o peso enfrentam um futuro incerto à medida que se aproximam eleições importantes. Os eleitores irão às eleições no domingo para eleger seu presidente. Os principais candidatos são Javier Milei da Freedom Advances, Patricia Bullrich e Sergio Massa. A maioria dos analistas espera que Milei vença.

Milei fez algumas promessas radicais, incluindo a mudança para o dólar americano e mudanças radicais no banco central. Ele também se comprometeu a reduzir os gastos do governo numa tentativa de reduzir o défice orçamental.

O próximo presidente argentino enfrenta grandes desafios pela frente. A inflação disparou, a moeda perdeu o seu valor, enquanto o FMI aguarda pelos seus 43 mil milhões de dólares. O sector agrícola, uma parte importante da economia, também entrou em colapso. A Argentina agora importa produtos alimentícios de países como o Brasil.

Perspectivas para Merval e peso argentino

Gráfico Merval da TradingView

As perspectivas para o S&P Merval e para o peso argentino são incertas antes das eleições. Enquanto o índice Merval atinge o máximo histórico, o ARS caiu para um mínimo histórico.

Suspeito que as ações argentinas irão recuar nas próximas semanas, uma vez que ficaram bastante caras. O índice Merval subiu mais de 3.210% desde o nível mais baixo durante a pandemia. Na maioria dos casos, esses movimentos parabólicos terminam com uma reversão à medida que entram na fase de distribuição do Modelo Wyckoff.

O peso argentino continuará sob pressão após as eleições, especialmente se Milei vencer. Os analistas estão cépticos sobre a forma como ele irá implementar a dolarização, uma vez que o país precisa de recursos para o conseguir. Portanto, o par USD/ARS continuará subindo, com a expectativa de que a taxa oficial chegue a 400.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.