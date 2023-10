Analista “prepare-se para uma correção severa” alerta sobre S&P 500, SPY ETF

As ações americanas recuaram nas últimas semanas, à medida que aumentavam as preocupações com a política monetária e questões geopolíticas. O índice S&P 500, que acompanha as 500 maiores empresas dos EUA, encerrou a semana passada em US$ 4.225, muito abaixo do máximo acumulado no ano de US$ 4.600.

Da mesma forma, os ETFs que acompanham o S&P 500, como o SPY do SPDR e o VOO do Vanguard, também caíram quase 9% em relação ao nível mais alto deste ano. Outros índices americanos, como o Dow Jones e o Nasdaq 100, também caíram acentuadamente recentemente.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Por que o S&P 500 está despencando

Copy link to section

Alguns analistas alertam que o S&P 500 está maduro para um mergulho mais profundo. Os principais riscos para o índice são os riscos geopolíticos em curso no Médio Oriente e o aumento dos preços da energia. Há receios crescentes de que a crise no Médio Oriente se agrave. Durante o fim de semana, os EUA instaram o seu pessoal no Iraque a evacuar por enquanto.

A implicação desta crise é que o preço do petróleo bruto continuará a subir. O Brent já subiu de US$ 60 há alguns meses para US$ 95. Numa nota recente, analistas do JPMorgan alertaram que o petróleo bruto subirá para 150 dólares. O UBS tem um preço-alvo de US$ 145.

https://www.youtube.com/watch?v=E16OyrVnz9Y&pp=ygUOY3J1ZGUgb2lsIGNuYmM%3D

Como resultado, existe a probabilidade de a inflação permanecer num nível elevado nos próximos meses. Isto, por sua vez, levará a Reserva Federal a manter um tom agressivo nas próximas reuniões. O Fed já empurrou as taxas de zero para 5,50%.

As taxas de juro mais elevadas levaram os rendimentos das obrigações para o nível mais elevado em mais de duas décadas. Como resultado, os activos de curto prazo, como os fundos do mercado monetário, tornaram-se mais atraentes para muitos investidores.

Existem também desafios fiscais. Dados do Departamento do Tesouro mostraram que o défice orçamental dos EUA aumentou para mais de 1,7 biliões de dólares no último ano fiscal. Esta situação aconteceu à medida que os gastos do governo aumentaram enquanto as receitas fiscais diminuíram.

Uma correção mais profunda está chegando

Copy link to section

Numa nota, um utilizador popular do Twitter alertou que o S&P 500 poderá mergulhar mais fundo nas próximas semanas. Ele espera que o índice possa cair para US$ 3.950, implicando uma queda de 6,30% em relação ao preço atual. Ele apontou para a amplitude decepcionante, onde a maioria das empresas do índice está no vermelho.

S&P 500 thoughts: A severe correction underway. Following six successive rejections at the medium term (50-day) moving average the index is at a point of accelerating towards a correction bottom.



It is my thought that the ongoing decline will accelerate once the 4215 level is… pic.twitter.com/1IcMXr0NNO — tom 🖍 (@tomthetrader1) October 22, 2023

Outros analistas também apontaram para o desempenho do Magnificent 7, que ajudou a impulsionar o recente aumento do índice S&P 500. Um índice que acompanha as 7 maiores empresas do índice formou um padrão triplo, um dos principais sinais de reversão.

The Bloomberg Magnificent 7 Index shows a triple top and sits on the neckline of a big break lower. If the neckline goes, it could be a long way down. $nvda $meta $tsla $spy $qqq pic.twitter.com/xdWqKmDrQv — Michael J. Kramer (@MichaelMOTTCM) October 22, 2023

Além disso, o gráfico semanal abaixo mostra que o índice SPX formou um padrão de topo duplo. Na análise da ação do preço, esse padrão geralmente leva a uma correção profunda. Portanto, se funcionar, o próximo nível a ser observado será de US$ 3.497, a oscilação mais baixa em outubro do ano passado. Este preço está cerca de 17,20% abaixo do nível atual.

Gráfico SPX por TradingView

O próximo catalisador chave para o índice SPX serão as grandes empresas de tecnologia como Microsoft, Amazon, Meta Platforms e Alphabet. Esses resultados virão uma semana depois que a Tesla publicou lucros fracos , empurrando suas ações para baixo em mais de 10%.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.