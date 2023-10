O autor de Pai Rico, Pai Pobre entrega uma previsão de US$ 2,7 trilhões em BTC, Chainlink, Solana, XRP, AAVE

As criptomoedas, especialmente o Bitcoin, tiveram um bom desempenho nas últimas semanas. Depois de atingir o mínimo de US$ 24.800 em setembro, o BTC subiu para US$ 30.000. Esta corrida de touros despertou investidores em criptografia, com altcoins importantes como XRP, Solana, Chainlink, Quant e Hedera Hashgraph disparando.

Esperanças do ETF Bitcoin

Curiosamente, embora o Bitcoin tenha caído do seu máximo histórico de US$ 67.000 para os atuais US$ 30.000, ele superou os principais ativos amados pelos investidores. Teve um desempenho melhor do que o ouro, que também se aproxima do seu máximo histórico.

O Bitcoin saltou quase 400% nos últimos cinco anos, enquanto o ouro subiu 62%. Além disso, o Bitcoin teve um desempenho melhor do que as ações de tecnologia, com o índice Nasdaq 100 subindo menos de 200% neste período.

Mais importante ainda, os investidores parecem acreditar que o Bitcoin é um investimento melhor do que os títulos do Tesouro americanos de longo prazo, que são frequentemente vistos como portos seguros. Como escrevi na semana passada, os maiores ETFs, como o iShares 20+ Year Treasuries (TLT) e o Vanguard Long-Term Bonds (VGLT), caíram para o nível mais baixo em quase uma década.

Existem três razões principais pelas quais o preço do BTC está subindo, à medida que as taxas de juros atingem o nível mais alto em mais de duas décadas. Primeiro, os analistas esperam que a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) aprove um ETF Bitcoin em breve. Essa medida provavelmente levará a mais entradas de investidores institucionais.

Em segundo lugar, a oferta de Bitcoin está a esgotar-se. Mais de 19,6 milhões de moedas já foram extraídas e o ritmo diminuirá após o próximo halving do Bitcoin. E, finalmente, baleias Bitcoin como a MicroStrategy ainda estão acumulando moedas.

https://www.youtube.com/watch?v=aa3TnwGoJ_A

Previsão do Bitcoin de Robert Kiyosaki

Robert Kiyosaki, o conhecido autor de Pai Rico, Pai Pobre, acredita que o preço do Bitcoin tem mais espaço para subir. Ele espera que os preços subam para US$ 135 mil nos próximos anos.

Gold will soon break through $2,100 and then take off. You will wish you had bought gold below $2,000. Next stop gold $3,700. Bitcoin testing $30,000. Next stop Bitcoin $135,000. Silver from $23 to $68 an ounce. Savers of fake dollars F’d. Please tell your friends to “Wake up.”… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) October 20, 2023

Se sua previsão estiver correta, isso significa que o valor de mercado do Bitcoin aumentará para mais de US$ 2,7 trilhões. A capitalização de mercado do Bitcoin disparou para mais de US$ 600 bilhões. Se fosse uma empresa, o Bitcoin seria a décima maior empresa do mundo.

Se esta previsão estiver correta, isso também significa que outras altcoins também irão saltar. Bitcoin tem uma estreita correlação com altcoins como Ethereum, Solana, XRP, Chainlink e Hedera Hashgraph. Ao saltar para US$ 30.000 na segunda-feira, o preço do Ethereum atingiu US$ 1.700, enquanto Chainlink e Solana saltaram para US$ 10,70 e US$ 31, respectivamente.

A alta dos preços do Chainlink se deve principalmente à tendência crescente de tokenização, o ato de converter ativos em tokens. Escrevi recentemente que o JPMorgan concluiu sua primeira negociação tokenizada para Blackrock e Barclays. Além disso, a Bolsa de Valores de Londres (LSEG) disse que também estava considerando mudar para a tokenização.

Solana, por outro lado, saltou depois que a FTX Estate passou a apostar alguns dos tokens SOL. Antes disso, a maioria dos investidores esperava que a propriedade vendesse os tokens, o que pressionaria o preço.

Fidelity @DigitalAssets Director of Research Chris Kuiper discusses #Bitcoin and its potential as a breakthrough technology, superior form of money, & new asset class with @NatBrunell. pic.twitter.com/2mQdukBN27 — Michael Saylor⚡️ (@saylor) October 20, 2023

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.