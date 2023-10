O Bitcoin retornou ao nível próximo de US$ 30.000 esta semana após uma série de desenvolvimentos positivos que fizeram Cathie Wood – a fundadora da Ark Invest, reiterar sua visão super otimista sobre o Bitcoin.

Wood vê Bitcoin em US$ 1,48 milhão

Falando com Natalie Brunell em seu podcast “Coin Stories” esta semana, Wood disse que a maior criptomoeda do mundo valerá US$ 1,48 milhão na próxima década.

No início da semana, a Securities & Exchange Commission optou por renunciar aos planos de apelar de uma decisão judicial anterior que afirmava que o regulador não tinha um motivo adequado para impedir a Grayscale de converter seu principal trust em um ETF Bitcoin.

Isso foi o que ajudou principalmente o preço do Bitcoin a se recuperar um pouco nos últimos dias, porque o que isso sinaliza é que o primeiro ETF de Bitcoin nos EUA, que se espera que impulsione significativamente a demanda institucional, pode estar mais próximo do que muitos acreditam.

A referida demanda institucional, segundo Cathie Wood, ajudará o BTC a atingir a marca de US$ 1,0 milhão até o final desta década.

Lembre-se de que o Bitcoin normalmente tende a definir o clima para o resto do mercado de criptomoedas. Portanto, se realmente se recuperar tão agressivamente nos próximos anos como Wood está prevendo, provavelmente arrastará consigo vários outros nomes – e isso pode incluir os projetos de criptomoedas lançados recentemente, como o Memeinator.

Memeinator oferece exposição à IA

Memeinator é uma plataforma baseada em blockchain que se propôs a limpar o nome do espaço das moedas meme.

Com a ajuda da inteligência artificial, Memeinator se compromete a escanear minuciosamente a internet e destruir o que seu whitepaper se refere como as moedas “fracas”. Golpes e fraudes relacionados às moedas meme fizeram muitas pessoas perderem muito dinheiro, e é isso que a Memeinator quer corrigir.

Como é evidente, investir em “MMTR” pode ser duplamente emocionante, considerando que ele também lhe dá exposição à inteligência artificial – um mercado que está em alta desde que a Microsoft investiu bilhões na OpenAI.

Em sua pré-venda em andamento, a Memeinator está sendo vendida por $0.0118. Investir no início pode prepará-lo para retornos de grande porte nos próximos anos.

Memeinator (MMTR) arrecadou mais de US$ 0,8 milhão

Normalmente, quando novos tokens são listados em exchanges de criptomoedas, isso desencadeia uma demanda significativa que ajuda a impulsionar o preço para cima. Uma vez que o Memeinator ainda não começou a ser listado, isso pode ser outra indicação de que ainda não é tarde demais para investir nele.

Mais importante ainda, o quadro de demanda por MMTR já parece forte mesmo antes de entrar em operação em uma exchange de criptomoedas.

A pré-venda arrecadou mais de 0,8 milhões de dólares em questão de alguns meses, o que sugere que os investidores realmente veem potencial na sua missão de domínio total do mercado.

Espera-se que o Memeinator saia da pré-venda em andamento com um ganho de cerca de 132%. Para mais detalhes sobre o que é o MMTR, qual a sua visão e como investir nele em alguns passos fáceis, acesse o site aqui.

Vários ventos favoráveis podem ajudar o MMTR

Já estabelecemos que o Memeinator pertence a dois mercados diferentes: moedas meme e inteligência artificial – e ambos estão crescendo a um ritmo excepcional.

No caso das moedas meme, é um mercado que nem existia antes da pandemia, mas que já valia mais de US$ 20 bilhões no final do ano passado. E há também a inteligência artificial que, segundo as previsões da Statista, crescerá cerca de dez vezes até o final desta década.

Extrapolando essas taxas de crescimento com a potencial recuperação do Bitcoin, como Cathie Wood sugeriu, sinais que o MMTR pode se beneficiar de vários ventos favoráveis muito fortes nos próximos anos.

Outros nomes notáveis que recentemente reiteraram sua visão otimista sobre o Bitcoin incluem o investidor bilionário Paul Tudor Jones e Michael Novogratz – o CEO da Galaxy Digital.

Este artigo foi traduzido do inglês com a ajuda de ferramentas de IA, tendo sido depois revisto e editado por um tradutor local.