As criptomoedas tiveram um forte desempenho neste fim de semana, mesmo com a continuação da crise em Israel e dos problemas do mercado de títulos. O Bitcoin subiu para mais de US$ 30.000 pela primeira vez em meses, enquanto altcoins importantes como Chainlink (LINK), Pepe, Aave, Aptos e Quant continuaram sua tendência de alta.

Ganhos no setor de tecnologia à frente

A indústria de criptomoedas estará relativamente tranquila nesta semana, sem eventos de grande destaque programados. Portanto, os principais impulsionadores serão a esperança contínua de que a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) permita um ETF de Bitcoin de mercado à vista. Analistas do JP Morgan esperam que a agência faça isso nos próximos meses.

Os traders também estarão focados nos próximos resultados de empresas de tecnologia, como Microsoft, Alphabet, Meta e Amazon. Esses resultados são importantes porque essas são as maiores empresas do mundo, com uma capitalização de mercado combinada de quase US$ 4 trilhões. Elas também são os maiores constituintes dos índices S&P 500 e Nasdaq 100.

Recentemente, as criptomoedas divergiram das ações americanas. Embora índices importantes como o S&P 500 e o Nasdaq 100 tenham recuado, o Bitcoin deu um salto. O valor total de mercado de todas as criptomoedas disparou para mais de US$ 1,13 trilhão.

O outro catalisador importante a observar serão os próximos dados do PIB dos EUA, agendados para quinta-feira. Esses números fornecerão mais informações sobre o estado da economia. Eles também percorrerão um longo caminho para determinar o que o Fed fará na próxima reunião.

Os números do PIB dos EUA surgem em um momento em que a venda de títulos no mercado se intensificou, com o rendimento dos títulos de 30 anos atingindo o nível mais alto em mais de uma década.

Venda de tokens Memeinator ganha força

Enquanto isso, Memeinator, a nova criptomoeda, continuou sua venda de tokens com sucesso. O token arrecadou mais de US$ 817 mil nas últimas semanas, à medida que a demanda pelo token continua aumentando.

Para começar, Memeinator (MMTR) é uma criptomoeda que busca se tornar o padrão ouro na indústria de moedas meme. Ele fará isso sendo uma moeda meme com um utilitário de inteligência artificial (IA) integrado.

De acordo com seu whitepaper, 62,5% dos tokens irão para o público, enquanto 15% irão para marketing e listagens em CEX. Os outros tokens serão alocados para desenvolvimento, fornecimento de liquidez em exchanges e um pool de competição. Você pode comprar o token MMTR aqui.

Então, é seguro comprar o token? Alguns analistas acreditam que faz sentido alocar uma pequena parte do seu portfólio em tokens de pré-venda. Embora nem todos esses tokens tenham um bom desempenho no final das contas, alguns terão um bom desempenho. E como vimos com Pepe, é fácil se tornar um milionário da moeda meme investindo uma pequena quantia. No entanto, como acontece com outros ativos, você só deve investir o dinheiro que pode perder.

